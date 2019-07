Meteo da incubo | in arrivo una settimana con caldo record | temperature fino a 40 gradi LE

Allerta Meteo - violenta ondata di maltempo in arrivo : colpirà tutt’Italia - Lunedì 15 e Martedì 16 saranno 2 giorni da incubo [MAPPE] : Nuova Allerta Meteo per l’Italia si prepara a vivere una nuova violenta ondata di maltempo che determinerà fenomeni Meteo estremi in tutto il Paese tra Lunedì 15 e Martedì 16 Luglio, nei giorni centrali dell’estate. Dovrebbe essere il periodo più caldo della stagione e, invece, avremo piogge, temporali e un netto calo delle temperature che crolleranno in tutto il Paese fino a 7-8°C al di sotto rispetto alle medie del periodo, come se ...

Allerta Meteo Abruzzo : criticità arancione per rischio idrogeologico nel weekend - torna l’incubo maltempo estremo dei giorni scorsi : Dopo una brevissima pausa il maltempo torna a colpire l’Italia. Il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile lancia l’Allerta per domani e dopodomani: sicuramente arriverà la pioggia, ma non è escluso che possa verificarsi ancora l’Apocalisse di maltempo di due giorni fa. “Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate e raffiche di vento“. Questo l’avviso ...

“Estate in pausa”. Meteo - un fine settimana da incubo. Pioggia - vento e grandine : Un po’ di fresco è arrivato, lo abbiamo notato tutti. Le temperature si sono abbassate ed è stata come una manna dal cielo. Ma basta così? Sembra di no, sembra che il sole e il bel tempo abbiano lasciato spazio già da qualche giorno a brevi parentesi di Pioggia, tempesta e forte vento, che in diverse zone d’Italia hanno causato anche gravi danni. E’ il caso ad esempio di Milano Marittima e Pescara che si sono ritrovate a fare i conti solo ...

Previsioni Meteo - adesso l’Estate entra davvero in crisi : sarà un Luglio da incubo - forte maltempo e niente più caldo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Con i fenomeni di maltempo che nei giorni scorsi hanno flagellato l’Italia con conseguenze drammatiche (un morto nelle Marche, un disperso a Taranto, centinaia di feriti e danni incalcolabili sulle Regioni adriatiche da Milano Marittima a Pescara passando per Numana e la Riviera del Conero), l’Estate è entrata davvero in crisi. Già oggi sono pochissime le località italiane che riescono a raggiungere i +30°C: ...

Meteo - pesantissima allerta Estofex per il Nord-Est : weekend da incubo con tornado - grandine - vento e nubifragi : allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) conferma la grande minaccia maltempo sul Nord Italia, innalzando il livello di allerta che aveva emesso ieri. Per la giornata odierna, infatti, il livello di allerta per il Nord-Est italiano e l’Austria meridionale è 3, principalmente per grandine di grandi dimensioni e in misura minore per forti raffiche di vento. Inoltre, al Nord-Est sono possibili anche tornado. Livello 1 e 2 per ...

Previsioni Meteo - la stagione estiva inizia col botto : ondata di caldo da incubo in tutt’Europa [MAPPE] : Previsioni Meteo – Oggi, con il Solstizio d’Estate, inizia la stagione estiva 2019 e il primo giorno dell’estate astronomica è già caldissimo, soprattutto al Sud, in Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata. Ma anche in pianura Padana, tra Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, le temperature hanno raggiunto valori ragguardevoli: è in atto infatti una nuova ondata di caldo che durerà a lungo. Le massime odierne hanno ...

Meteo - weekend da incubo : 48 ore di follia. Temporali e violente grandinate : Meteo ballerino nel fine settimana: forti Temporali al Nord, poi caldo torrido. Un temporaneo cedimento dell’alta pressione su alcune zone del nostro Paese, infatti, permetterà il veloce transito di una perturbazione che porterà una vera e propria tempesta di Temporali con alto rischio di grandine e locali trombe d’aria. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che nella notte tra venerdì e sabato saranno già diffusi parecchi Temporali ...

Previsioni Meteo - fine Giugno da incubo : in arrivo un’ondata di caldo di proporzioni storiche sull’Italia : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono davvero impressionanti: la breve e parziale tregua concessa dal caldo in queste ore durerà pochissimo: da Venerdì 21 Giugno, nel giorno del Solstizio d’Estate, inizierà un’altra grande ondata di calore africana che si prolungherà con ogni probabilità fino alla fine del mese e forse addirittura fino ai primi giorni di Luglio. Sarà l’Anticiclone Sub-Tropicale, ancora una volta, a far ...

Giro d’Italia - Previsioni Meteo da incubo per ultime 5 tappe : da un eccesso all’altro - i corridori rischiano uno shock : Il Giro d’Italia si appresta alla sua terza settimana, quella che come sempre risulterà decisiva per la vittoria finale: oggi i corridori stanno vivendo il secondo giorno di riposo sotto la pioggia battente della Lombardia, da dove domani mattina alle 11:40 ripartiranno da Lovere per il tappone alpino che arriverà intorno alle 17:30 a Ponte di Legno dopo 194km durissimi, con il Mortirolo nel finale (scollinamento a 27.7km dal traguardo). ...

Giro d’Italia - Gavia ad altissimo rischio : muri di 12 metri di neve - allarme valanghe e incubo previsioni Meteo : Il passaggio del Giro d’Italia dal Passo Gavia nella durissima tappa Lovere-Ponte di Legno in programma per Martedì 28 Maggio è sempre più a rischio. La situazione è proibitiva: intorno alla strada del passo ci sono muri alti fino a 12 metri di neve, e nonostante i lavori procedano su entrambi i versanti (quello bresciano e quello valtellinese), ed è molto probabile in 4 giorni si possa arrivare a riaprire la strada perchè sono circa 20 ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : incubo maltempo anche nella prossima settimana sull’Italia [DETTAGLI] : Mentre ci apprestiamo a vivere l’ennesimo weekend di maltempo di questo maggio insolito, un pensiero va ai giorni successivi, nella speranza di avere notizie di condizioni più consone al periodo. In realtà, maggio confermerà la sua anomalia di maltempo anche nella prossima settimana che chiude il mese e che segnerà dall’1 giugno l’inizio dell’estate Meteorologica. Eppure di estivo ci sarà ancora ben poco, visto che nei prossimi giorni si ...