Mercato Napoli – Nuovo nome per l’attacco dalla Ligue 1

CalcioMercato - le ultime trattative : nuova pretendente per Eriksen - cessioni per Inter - Napoli e Cagliari : Calciomercato – Arrivano indiscrezioni ed ufficialità anche nel weekend. All’estero spunta una nuova pretendente per Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham. Sarà derby di mercato tra Real Madrid e Atletico per il danese. Secondo As’, un emissario autorizzato degli Spurs ha incontrato Miguel Angel Gil, consigliere delegato dei ‘Colchoneros’, per discutere del trasferimento del 27enne centrocampista che ...

Napoli - blitz De Laurentiis in tribuna : «Cari tifosi - pazienza per il Mercato» : Inviato a Dimaro-Folgarida blitz di Aurelio De Laurentiis nella tribuna di Carciato durante l?allenamento mattutino del Napoli. Il presidente ha rassicurato così i...

Napoli - De Laurentiis infiamma i tifosi : “voglio vincere” - indicazioni anche sul Mercato : “Per quanto riguarda quello che voi avete più a cuore, il mercato, dovete avere pazienza perché si chiude il 2 settembre. Da qui a quella data possono capitare tantissime cose”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rassicurato così i tifosi azzurri che invocavano l’acquisto di James Rodriguez ed in generale di altri colpi per rinforzare la squadra per la prossima stagione. ...

CALCIOMercato Napoli NEWS/ Pepé : offerti 50 milioni più Ounas - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, presentata una proposta per Pepè, attaccante del Lille: pronti 50 milioni di euro più Ounas, ultime notizie,

CalcioMercato Napoli - se salta James sono pronte tre alternative : Malcom - De Paul o Pepé : Siamo ormai in piena sessione estiva di Calciomercato e tutte le squadre del nostro campionato stanno cercando di rinforzarsi e allo stesso tempo piazzare quei calciatori che non fanno parte del progetto futuro societario. Tra queste c'è senz'altro il Napoli di Aurelio De Laurentiis, uno dei club più attivi in questi primi venti giorni di mercato. Dopo l'arrivo di giocatori del calibro di Kostas Manolas, prelevato dalla Roma, si pensa sempre a ...

CalcioMercato Napoli - colpo in attacco : si vorrebbe tentare l'affondo per Pepé : Siamo oramai entrati in una fase bollente della sessione estiva di Calciomercato e il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre al lavoro per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Carlo Ancelotti. L'obiettivo, quest'anno più che mai, è quello di interrompere il dominio assoluto della Juventus, ma per farlo c'è bisogno di un mercato importante. Per queste ragioni sono già arrivati giocatori importanti come Kostas ...

CalcioMercato Napoli News/ E se 'De La' soffiasse Icardi alla Juve? - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, Mauro Icardi è una possibiltà concreta per i partenopei: costanti contatti con Wanda Nara, ultime notizie sabato 20 luglio 2019,.

Mercato Napoli - il club azzurro cerca alternative ad James Rodriguez - le ultime : Secondo quanto si apprende da SportMediaset il Napoli sarebbe cercando alternative a James Rodriguez : “Il Real Madrid non molla per James Rodriguez, continuando ad accettare solo un affare a titolo definitivo, il Napoli sta monitorando anche le eventuali alternative. Sono stati aperti i contatti con Malcom del Barcellona e de Paul dell’Udinese. Ma la prima opzione, se dovesse saltare James, sarebbe Nicolas Pépé, su cui ci sono ...

CalcioMercato Napoli - buone notizie sul fronte Pépé : il Lille apre alla cessione dell’ivoriano : Allontanatosi James Rodriguez, il club azzurro prova ad accelerare per l’attaccante ivoriano del Lille, per il quale servono oltre sessanta milioni Il mercato del Napoli non è ancora decollato, ma rischia di farlo nei prossimi giorni. Se l’operazione James Rodriguez si è un po’ arenata dopo le richieste del Real Madrid, quella per Pépé rischia davvero di infuocarsi. Lapresse/Gerardo Cafaro Il Lille ha aperto alla ...

Alvino : “Napoli attivissimo sul Mercato in uscita - quasi fatta per la cessione del brasiliano” : Carlo Alvino, riporta la notizia dell’imminente cessione di Vinicius Morais al Benfica. Le sue dichiarazioni : “Il Napoli continua a lavorare sul mercato in uscita. Uno dei papabili è Carlos Vinícius Morais, attaccante brasiliano che sembra pronto a lasciare Napoli proprio nelle prossime ore. Vinicius sarebbe pronto a volare in Portogallo per vestire la maglia del Benfica.” Leggi anche : Repubblica – Napoli-Pépé, offerta ...

CalcioMercato Napoli : no per Correa - Pépé piace - per James Rodriguez ancora speranze : Dalle parti di Napoli non si fa che parlare di altro: la sessione estiva di Calciomercato è al centro di chiacchiere e discussioni tra tutti i tifosi napoletani, che sognano di vedere una squadra ancor più competitiva e in grado di togliere il titolo finalmente alla Juventus di Maurizio Sarri. Proprio per questa ragione sono diverse le trattative messe in piedi dalla società partenopea: il sogno continua ovviamente ad essere il colombiano del ...

CalcioMercato Napoli : difficoltà per Rodriguez ma la sua compagna vorrebbe l'azzurro : Continua il braccio di ferro tra Napoli e Real Madrid nell'affare che dovrebbe portare James Rodriguez all'ombra del Vesuvio: i blancos starebbero insistendo per la cessione a titolo definitivo, mentre Aurelio De Laurentiis preferirebbe la formula del prestito con diritto di riscatto. Dalla Spagna comunque sostengono che alla fine a fare la differenza potrebbe essere proprio la volontà del calciatore di sposare la causa partenopea, ed anche la ...

CalcioMercato Napoli - le parole del presidente dell’Atletico Madrid riaccendono le speranze per James : Calciomercato Napoli – La vicenda James Rodriguez non sembra trovare una fine. Un giorno il colombiano sembra più vicino al Napoli, un altro appare più vicino all’Atletico Madrid. A proposito del colombiano ha parlato il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo:“L’Atletico è interessato ai grandi giocatori, e indiscutibilmente James lo è. Ma non è detto che arriverà all’Atletico”. Alla ...

Krol : “De Ligt è speciale. Il Napoli può puntare allo scudetto ma dipende dal Mercato” : In un’intervista al Corriere dello Sport, Ruud Krol, ex star dell’Ajax e della Nazionale olandese e cuore del Napoli del passato, fa i complimenti alla Juventus per l’acquisto di De Ligt. “Che affare per la Juve, questo sì che è un grande acquisto. Per un difensore 75 milioni forse sono molti. Per De Ligt invece sono pure pochi, almeno secondo me. Tra qualche anno tutti si accorgeranno del grande investimento che ha fatto ...