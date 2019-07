Meglio di Fiona May fa solo Larissa Sua figlia

Fonte : agi

(Di domenica 21 luglio 2019)ancor più precoce di mamma. A 17 anni e tre giorniIapichino è salita sul tetto d'Europa nel salto in lungo alla kermesse riservata agli under 20, una delle manifestazioni termometro dei movimenti dell'atletica leggera di ogni nazione, di ogni continente. La madreMay quando ai primi d'agosto del 1987 - il giorno 9 saranno 32 anni tondi tondi - a Birmingham vinse lo stesso titolo nella stessa specialità aveva 17 anni e otto mesi., che è ancora allieva, era la più piccola di tutte quelle in gara oggi. Osservando quella schiena inarcata al massimo durante la fase della partenza della rincorsa e i successivi balzi fino allo stacco, sembrava di ritornare indietro nel tempo, a mammaquando vinceva medaglie pesanti e regalava emozioni e soddisfazioni allo sport italiano., che ha sempre gareggiato con il ...

