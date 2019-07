Martina Nasoni Amici Vip dopo il GF? In sala d' incisione per incidere una cover

Daniele Dal Moro si diverte senza Martina Nasoni : lei spiega perchè : Daniele Dal Moro felice al mare senza Martina Nasoni dopo il Grande Fratello Terminato il Grande Fratello, Daniele Dal Moro ha iniziato la sua estate all’insegna del divertimento. In queste ore il ragazzo ha mostrato su Instagram Stories la sua colazione con l’amico Nico, la giornata al mare e la serata in discoteca (come visibile nelle foto in basso). Un mercoledì spensierato per il bel veronese che ha conquistato con i suoi modi ...

Martina Nasoni preoccupata per Daniele Dal Moro : “Ho l’ansia” : Daniele Dal Moro fa angosciare Martina Nasoni: “Vai piano con la moto” Un paio di giorni fa Daniele Dal Moro ha avuto un brutto incidente in moto. Incidente che gli ha fatto rischiare di farsi molto male, facendo preoccupare i suoi numerosissimi fan. Ma non sono stati gli unici ad angosciarsi. Difatti anche Martina Nasoni pare essersi molto preoccupata per Daniele. E al commento scritto da Daniele sulla sua ultima foto pubblicata su ...

Martina Nasoni ha uno spasimante : la reazione di Daniele Dal Moro : Martina Nasoni dopo il Grande Fratello 16 ha conquistato un amico di Daniele La favola d’amore di Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, che ha fatto sognare il pubblico attento del Grande Fratello, sembrerebbe non essere ancora decollata. Di recente i due ex gieffini hanno dichiarato di non stare insieme ma di essere solo buoni amici e aver cementato il loro rapporto con la fine del reality condotto da Barbara d’Uso. In queste ore ...

Martina Nasoni preoccupata per Daniele : “Non prenderla! Ti ammazzo” : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro: lei preoccupata per quello che gli è capitato Martina Nasoni ha “intimato” Daniele Dal Moro a non prendere più la sua moto! Almeno per il momento. La vincitrice del Grande Fratello si è spaventata parecchio quando ha scoperto che il suo amico (in che altro modo possiamo chiamarlo?) ha […] L'articolo Martina Nasoni preoccupata per Daniele: “Non prenderla! Ti ammazzo” proviene da ...

Martina Nasoni è arrabbiata con Daniele? Il gesto di lei non piace : Daniele Dal Moro snobbato da Martina Nasoni? L’episodio che spiazza Martina Nasoni e Daniele Dal Moro potrebbero aver litigato? Ovviamente non è dato saperlo, ma il gesto che ha fatto lei ha immediatamente fatto pensare che qualcosa tra i due si sia rotto. Cosa ha fatto la vincitrice del GF 16? In pratica lui, durante una diretta instagram, ha invitato a partecipare Martina Nasoni. Tuttavia quest’ultima non ha accettato, scatenando ...

Martina Nasoni svela cosa fa quando è giù di morale : la rivelazione : Martina Nasoni: ecco come reagisce quando è triste Tutti, prima o poi, affrontano giorni in cui sono maggiormente giù di morale rispetto al solito. Ma come affronterà questi momenti Martina Nasoni? E’ stata lei stessa a rivelarlo su instagram, confessando schiettamente: “Di solito vado in un posto dove si vede tutta Terni dall’alto e inizio a cantare le canzoni che più mi rappresentano e che mi aiutano a ragionare. È il mio piccolo ...

Martina Nasoni a ruota libera : tristezza - ex fidanzato e nuovi incontri : Ultime notizie su Martina Nasoni: ecco cos’ha confessato la vincitrice del Gf Martina Nasoni non si perde mai d’animo. Un nuovo capitolo della sua vita è cominciato da quasi un mese e ammette sempre di essere felice (anche senza Daniele Dal Moro). Non abbiamo la certezza assoluta che la sua frequentazione con Daniele sia terminata […] L'articolo Martina Nasoni a ruota libera: tristezza, ex fidanzato e nuovi incontri proviene da ...

Martina Nasoni : 'non sono fidanzata con Daniele Dal Moro'/ 'Ci frequentiamo - ma...' : Martina Nasoni chiarisce la natura del suo rapporto con Daniele Dal Moro in un'intervista rilasciata ai microfoni di Non succederà più.

Martina Nasoni - tutta la verità su Daniele Dal Moro : intervista fiume : Martina Nasoni, tutta la verità su Daniele Dal Moro. L’intervista fiume: come hanno passato la prima notte dopo il Grande Fratello e in che rapporti sono ora. Poi l’invito a cena per Irama Come stanno Martina Nasoni e Daniele Dal Moro? I due ex gieffini continuano a tenere i loro fan sulle spine. Anzi, sarebbe […] L'articolo Martina Nasoni, tutta la verità su Daniele Dal Moro: intervista fiume proviene da Gossip e Tv.

Amici - Irama e Martina Nasoni : "Quella volta in cui a una festa..." - l'aneddoto che spiega tutto : Il Grande Fratello è terminato da un mese, ma si continua a parlare di Irama, protagonista dai Amici di Maria De Filippi, e Martina Nasoni. Il cantante si è ispirato alla storia della vincitrice del GF per scrivere La ragazza con il cuore di Latta, poi presentato al Festival di Sanremo 2019, dove è

Come Irama ha conosciuto Martina Nasoni - la ragazza con il cuore di latta che ha vinto il GF : La vincitrice del Grande Fratello racconta finalmente com'è avvenuto l'incontro con Irama, che si è ispirato alla sua storia per scrivere la canzone "La ragazza con il cuore di latta" portata al Festival di Sanremo. Martina ha infatti un pacemaker da quando aveva 12 anni: "Tra noi c'è stata solo un'amicizia". La Nasoni ha un pacemaker nel cuore da quando aveva solo 12 anni, dal momento che soffre di cardiomiopatia ipertrofica. "Ci siamo ...

Irama e Martina Nasoni - dove e come si sono conosciuti : tutta la storia : Tutto quello che c’è da sapere sulla storia di Irama e Martina Nasoni A un mese dalla fine del Grande Fratello continua a far discutere la storia di Irama e Martina Nasoni. Com’è noto il cantante lanciato da Amici si è ispirato alla storia della vincitrice della sedicesima edizione del reality show per scrivere La […] L'articolo Irama e Martina Nasoni, dove e come si sono conosciuti: tutta la storia proviene da Gossip e Tv.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro litigano su IG - lei : 'Falla finita - non sei spiritoso' : Da quando è finito il Grande Fratello 16, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno iniziato a frequentarsi. Nell'ultimo però sembra che tra i due qualcosa sia andato storto. In una diretta Instagram della vincitrice del reality-show, Martina e Daniele hanno avuto uno scontro. Nel corso di una diretta social iniziata dalla giovane umbra per interagire con i suoi fan, Dal Moro ha iniziato a stuzzicare la gieffina. L'imprenditore veronese più che ...

Martina Nasoni E DANIELE DAL MORO - LITE SOCIAL/ Lei : 'Ma da quando stiamo insieme?' : MARTINA NASONI e DANIELE Dal MORO stanno insieme? La vincitrice del Grande Fratello 16 nega, poi discute in diretta con lui su Instagram