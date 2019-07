Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) “È giunto il momento per me di chiudere questo lungo e bellissimo capitolo della mia vita, non senza emozione e tristezza, ma è una decisione inevitabile presa molto prima della Coppa d’Africa 2019“. Con questo tweet sul suo profilo ufficiale, l’allenatore franceseha annunciato le dimissioni dadel, eliminato dal Benin agli ottavi di finale di Coppa d’Africa.L'articolo, siilCalcioWeb.

CalcioWeb : Marocco, si dimette il commissario tecnico Hervé Renard -