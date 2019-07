Marisa Merz l' unica donna che ha arricchito l' Arte Povera

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 21 luglio 2019) Luca Beatrice Le sue opere minimali antitetiche a quelle del marito Mariodell', ma sarebbe meglio dire una delle pochissime donne ad affermarsi in un mondo all'epoca dominato dagli uomini,è morta ieri a Torino. Aveva 93 anni, una carriera lunghissima, molto seria ed esclusiva, lontana per stile e linguaggio dal monumentalismo dei colleghi uomini. E un ruolo da antipersonaggio, schivo e appartato per scelta, anche per questo molto amata dalla critica che ne ha spesso lodato l'esprimersi per enigmi, sottintesi, con lavori anche piccoli e poetici in cui utilizzare, di volta in volta, pittura, scultura, installazione non senza un certo amore per il fare artigiano, femminile appunto. Antitetica anche alla grandiosità del marito Mario, lui figura gigantesca e carismatica, lei minimale. La loro figlia Beatrice è presidente della Fondazione ...

