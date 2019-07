Manchester United | De Gea vicinissimo al rinnovo | diventerà il portiere più pagato al

VIDEO – Highlights Manchester United-Inter : SportItalia tramite Twitter ha reso note le immagini della azioni salienti, gli Highlights di Manchester United-Inter. Highlights Manchester United-Inter – La squadra di Conte perde di misura nella prima uscita stagionale dopo la piccola bufera scatenata dall’ex Chelsea. A segnre il gol partita è stato Greenwood. | Comincia con una sconfitta l’avventura dell’ @Inter in #ICC! Il @ManUtd si impone di misura grazie al gol del ...

Manchester United-Inter - le dichiarazioni post-partita di Conte e De Vrij : “Di positivo ho visto l’impegno e la voglia di fare da parte dei calciatori, ma c’e’ tanto da migliorare in fase di possesso e in fase di pressione”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte ai microfoni di Inter Tv dopo la sconfitta contro il Manchester United. “C’e’ una base importante che e’ lo spirito positivo di questi ragazzi, questo e’ ...

Manchester United-Inter - Conte non si nasconde : “c’è tanto da migliorare - bisogna lavorare su tutto” : L’allenatore dell’Inter ha commentato la sconfitta subita dai nerazzurri contro il Manchester United nel match di International Champions Cup Soddisfatto ma non troppo Antonio Conte dopo la sconfitta subita dall’Inter contro il Manchester United, match valido per la International Champions Cup. AFP/LaPresse L’allenatore nerazzurro guarda il bicchiere mezzo pieno, ma sottolinea ai microfoni di Inter TV come ci sia ...

International Champions Cup - l’Inter si arrende al Manchester United : decide il classe 2001 Greenwood : La formazione nerazzurra esce sconfitta al debutto nella International Champions Cup, cedendo 1-0 al Manchester United La prima partita dell’International Champions Cup 2019 non regala sorrisi ad Antonio Conte e alla sua Inter, battuta dal Manchester United con il risultato di 1-0. AFP/LaPresse A Singapore i nerazzurri si arrendono al sigillo del giovane Mason Greenwood, classe 2001 che fredda Handanovic nella ripresa dopo una corta ...

Manchester United-Inter 1-0 - le pagelle : bene Sebastiano Esposito : Si è appena concluso l'esordio in International Champions Cup dell'Inter che, contro il Manchester United, perde 1-0 grazie al gol messo a segno da Greenwood al 75'. Evidente la necessità dei nerazzurri di risolvere quanto prima il problema attaccanti, visto che manca peso specifico in quel ruolo. La seconda giornata vedrà la squadra di Antonio Conte affrontare la Juventus mercoledì 24 luglio, alle ore 13:30. La partita Il tecnico dell'Inter, ...

Manchester United-Inter - le formazioni ufficiali : non c’è Lukaku - ‘giallo’ sul futuro dell’attaccante : Esordio in International Champions Cup 2019 per l’Inter, al National Stadium di Singapore la squadra di Antonio Conte affronta il Manchester United, panchina iniziale per l’ultimo acquisto Barella, a centrocampo Gagliardini, Brozovic e Sensi con Candreva e Dalbert sulle fasce. In difesa la linea a tre è composta da D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar. In attacco Conte si affida al baby Esposito e a Longo. Nel Manchester Utd, ...

ICC - Inter-Manchester United : Sensi e Brozovic a caccia di conferme - Lukaku non gioca : Inter-Manchester United di domani, sabato 20 luglio, alle 13,30 (diretta tv su Sportitalia in chiaro) avrà la cornice delle grandi occasioni. Il National Stadium di Singapore si annuncia infatti tutto esaurito. Conte ha continuato anche in questi giorni a spremere il gruppo, niente soste nemmeno nel giorno dell’atterraggio in Asia. Corrono i nerazzurri, fanno fondo perché durante la stagione non potranno avere cali di forma, almeno così vuole il ...