Mamma Annalisa muore a 35 anni sotto i ferri | medici sotto accusa

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2019) Era entrata in sala operatoria con il sorrisoZizza. Per lei, quell’intervento a lungo desiderato, era l’inizio di una vita. Una vita migliore, che le avrebbe permesso di colorare di mille colori un’esistenza già brillante. Invece, da quella sala operatoria con le luci biancheZizza non è uscita più. Non si è più svegliata dal lettino della clinica Mater Dei di Bari dopo un intervento per un bendaggio gastrico al quale aveva deciso diporsi. Così è mortaZizza, 35enne di Ostuni, sposata e madre di un bimbo di sei, è morta nella clinica. La donna, a quanto si apprende da fonti locali, si era recata in clinica giovedì scorso perporsi all’operazione chirurgica che riduce le dimensioni dello stomaco e consente di perdere peso. Entrata alle 9 del mattino in sala operatoria, non ne è più uscita viva. I, intorno alle 19 di giovedì scorso, ...

magicaGrmente22 : Brindisi, giovane mamma muore dopo 10 ore in sala operatoria per un bendaggio gastrico - Annalisa_1971 : @tronto87 @RMRenee78 Da mamma rido ?????????? - Sativex16 : Mamma e mia figlia incinta Annalisa... E io soprannome lipoma! Ha ha ha ha ha ha ha... Baci -