Lucca Turista olandese di 48 anni morto schiacciato da un furgone

Lucca - turista muore schiacciato da auto : 00.37 Un turista olandese di 48 anni è morto a Lucca schiacciato da un furgoncino in manovra sotto le mura urbane di fronte a Porta Santa Maria. L'uomo era seduto o sdraiato e la donna alla guida del mezzo non si sarebbe accorta della sua presenza. Soccorso, il 48enne è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni per lo schiacciamento del torace. Trasferimento in elicottero al nosocomio di Pisanello, è morto in serata.