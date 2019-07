Lorenzo Battistello svela il dramma dopo il GF | il post su Instagram

Fonte : dilei

(Di domenica 21 luglio 2019) L’ex gieffinorivela al pubblico di aver combattuto, e vinto, la difficile battaglia contro la malattia.essersi allontanato dalle scene televisive, il concorrente della prima edizione del reality di Canale5 racconta di aver trascorso gli ultimi mesi impegnato nella lotta contro un tumore maligno. E lo fa pubblicando un commoventesu, accompagnato da una foto in cui si mostra invecchiato grazie a FaceApp. Un’immagine che non vuole seguire la tendenza social del momento, ma che cela anzi un messaggio più profondo. Quante volte, come spesso accade a chi si trova a dover combattere un cancro,avrà pensato di non potersi mai vedere invecchiare? Una paura forte, che l’ex concorrente del GF racconta così: “8 mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, 8 mesi fa non sapevo se sarei ...

