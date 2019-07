LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | TRIS AZZURRO in finale Bene Detti | dalle 13 00 le

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO (LA NOTTE IN ITALIA) 5.55: Appuntamento alle 13 per la sessione di semifinali e finali. Buona giornata! A dopo 5.54: Si chiude qui una mattinata tutto sommato trionfale per l’Italia. Nei 400 stilee De Tullio in. Nella 4×100 stileper gli azzurri. In semiCusinato nei 200 misti, Scozzoli e Martinenghi nei 100 rana, Bianchi e Di Liddo nei 100 farfalla e Codia nei 50 farfalla. Nessuna eliminazione per un’ottima Italia 5.52: Innella staffetta 4×100 stile uomini Usa, Gbr, Russia, Australia, Italia, Brasile, Francia e Ungheria 5.50: 48″67 Condorelli, 47″90 Frigo, 48″49 Bori, 47″60 Miressi: questi i parziali degli azzurri che vanno incon il quinto tempo. Il podio è difficilissimo da agganciare ma già laè un ...

