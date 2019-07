LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | risultati 21 luglio | Gabriele Detti a caccia della

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno agfli appassionati di. Fra pochi minuti scatta la prima sessione di batterie del Mondiale in corsia di Gwangju Il programmagiornata (21) – Gli azzurri in gara (21) – Il medaglie deiBuongiorno e bentrovati allaprima giornata di gare deidiin piscina. L’Italia si presenta con tante ambizioni e la voglia di far bene fin da questo day-1 in cui le emozioni non mancheranno. I fari saranno puntati su. Il livornese sarà una delle vedette dei 400 stile libero, accreditato del secondo tempo al mondo insieme al lituano Danas Rapšys, alle spalle del solito cinese Sun Yang. Spetta all’asiatico il ruolo di favorito, non solo in qualità di campione in carica ma anche per quanto dimostrato nel corso dell’annata. Sul ...

zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 20 luglio Minisini-Flamini ARGENTO! Show cinese dalla piattaforma - #Nuoto… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 20 luglio Minisini-Flamini ARGENTO! Show cinese dalla piattaforma - #Nuoto… - zazoomblog : LIVE Nuoto sincronizzato Mondiali 2019 in DIRETTA: Flamini e Minisini si avvicinano ma restano dietro alla Russia è… -