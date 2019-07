LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | BRONZO ITALIA!!! Detti terzo alle spalle di Sun e

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11: Proseguono le emozioni. C’è la semifinale dei 100 farfalla donne con Elena Di Liddo a caccia della finale: Smith (Can, Throssel (Aus), Wattel (Fra), McKeon (Aus), Di Liddo (Ita), McLaughlin (Usa), Zhang (Chn), Makino (Jpn) 13.10:ha fatto il massimo!!! Si è migliorato con il tempo di 3’43″23, primo Sun sui suoi tempo con 3’42″44, secondo un sorprendente Horton in 3’43″17 13.09OOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! L’azzurro chiude fortissimo ma non abbastanza per l’argento, Horton secondo, Sun domina come da programma. RECORD ITALIANO PER!!! 13.08: Tutti assieme ai 300 Sun davanti, Sun, Rapsys, McLoughlin 13.07: Primo Sun a metà gara poi McLoughlin, Rapsys. Passaggio buono 13.06:non si deve trascinare da Rapsys, dice Cristina Chiuso 13.06: ...

enricospada2 : #Gwangju2019 #nuoto #swimming #worlchampionships2019 #FinaGwangju2019 #diving #sincro #artisticswimming #openwater… - zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: TRIS AZZURRO in finale. Bene Detti dalle 13.00 le finali - #Nuoto #Mondiali… - SmorfiaDigitale : LIVE Nuoto, Mondiali 2019 in DIRETTA: TRIS AZZURRO in finale. Bene Detti, dalle ... -