LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 22 luglio | Simona Quadarella lancia l’assalto ai

14.46: Si chiude qui la prima giornata dei Mondiali di Nuoto a Gwangju. Appuntamento a questa notte alle 3 per la seconda giornata di gare ancora con tanta Italia 14.45: Peccato per i due noni posti per Codia e Scozzoli e per la squalifica di Martinenghi che non sarebbe stato da finale comunque. Lontane dalla zona finale Cusinato nei 200 misti e Bianchi nei 100 farfalla 14.44: Un BRONZO con ...

14.32: Cristina Chiuso: Mancano 17 centesimi per il BRONZO e sono da addebitare tutti a Condorelli che è partito troppo troppo veloce. Va limitato! E' comunque un gran risultato, sono andati forte, è un peccato perchè si poteva fare 14.30: Oro per gli Usa in 3'09″06, secondo posto per la Russia in 3'09″97, terza l'Australia in 3'11″22, quarta ...

14.18: Ora la premiazione dei 400 stile libero donne 14.15: Queste le finaliste dei 200 misti: Hosszu (Hun), Pickrem (Can), Margalis (Usa), Ye (Chn), Omoto (Jpn), Ohashi (Jpn), Kim (Kor), O'Connor (Gbr) 14.14: Hosszu vince la seconda batteria dei 200 misti donne in 2'07″17, con due secondi di vantaggio su Margalis 14.12: Cristina Chiuso su Scozzoli: oggi Fabio ha nuotato un ...

13.11: Proseguono le emozioni. C'è la semifinale dei 100 farfalla donne con Elena Di Liddo a caccia della finale: Smith (Can, Throssel (Aus), Wattel (Fra), McKeon (Aus), Di Liddo (Ita), McLaughlin (Usa), Zhang (Chn), Makino (Jpn) 13.10: Detti ha fatto il massimo!!! Si è migliorato con il tempo di 3'43″23, primo Sun sui suoi tempo con 3'42″44, secondo un ...

5.55: Appuntamento alle 13 per la sessione di semifinali e finali. Buona giornata! A dopo 5.54: Si chiude qui una mattinata tutto sommato trionfale per l'Italia. Nei 400 stile Detti e De Tullio in finale. Nella 4×100 stile finale per gli azzurri. In semifinale Cusinato nei 200 misti, Scozzoli e Martinenghi nei 100 rana, ...

3.48: La keniana Muteti si aggiudica la seconda di sei batterie in 1'02″88 3.47: La boliviana Margett vince la prima batteria dei 100 farfalla in 1'02″59. Che avvio di Mondiale per l'Italia! Abbiamo ancora negli occhi un Detti scioltissimo che vince la penultima batteria e De Tullio che si migliora nell'ultima. BRAVISSIMI! 3.45: Questi i finalisti dei 400 ...

3.33: C'è Gabriele Detti nella corsia 4 della quarta batteria dei 400 stile libero. Al suo fianco l'australiano Horton 3.32: Il greco Negris si aggiudica la terza batteria con 3'50″81 e va in testa alla graduatoria provvisoria 3.26: Il giordano Baqlah si aggiudica la seconda batteria dei 400 stile libero con il tempo di 3'51″59 davanti al turco Gezmis 3.21: ...

Buongiorno agfli appassionati di Nuoto. Fra pochi minuti scatta la prima sessione di batterie del Mondiale in corsia di Gwangju Il programma della giornata (21 luglio) – Gli azzurri in gara (21 luglio) – Il medaglie dei Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina. L'Italia si presenta con tante ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l'atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile ...

13.25 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, restate sintonizzati ancora con noi qui a Gwangju con tutto lo spettacolo di questi Mondiali 2019. Un saluto e buon proseguimento. 13.23 Quinto posto confermato per l'Italia con 27.4000, 36.6667 e 27.4000 che formano un 91.4667 totale che rende contente le nostre sincronette. 13.21 Un grandissimo boato del pubblico chiude la performance ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l'atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile ...

12.21 Quarta formazione, quella del Kazakistan, dodicesime due anni fa e il lotta con Brasile e BieloRussia. 12.20 Buona la routine ungherese che però non incrementa quanto la Corea e resta dunque dietro. 77.9333 staccate di 9 decimi. 12.15 Tocca ora all'Ungheria, molto vicina alla Corea nel preliminare; anche per lei ci si attende qualcosa attorno ai 77/78 punti. 12.13 Esercizio molto ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l'atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile ...

11.03 Si chiude qui dunque questa prima finale, Russia – Italia – Giappone il podio! L'appuntamento è tra meno di un'ora con la finale del combinato in cui ritroveremo la squadra. 11.02 Yumi Adachi e Atshushi Abe riescono a mantenere agevolmente la medaglia, conquistando 90.4000 (27.2000, 36.0000 e 27.2000) e incrementando oltre i due punti il vantaggio sugli ...