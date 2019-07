L’indegno complottismo su Bibbiano

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 21 luglio 2019) Sui fatti dinon si sta facendo “solo” propaganda, si sta facendo terrorismo. Perché è terrorismo quello che fa leva su una delle paure più profonde dell’essere umano – vedersi strappare i propri figli – per colpire un avversario politico.Da giorni vedo circolare in rete post e link concepiti appositamente per nutrire il peggiorbasato sul pensiero debole e irrazionale. Pensavo di essermi abituata, ma ho scoperto di non esserne ancora vaccinata. L’ho scoperto quando sono incappata in questo post anonimo, letto su uno di quei gruppi Facebook in cui le mamme cercano consigli e si scambiano esperienze. E mi è scattato qualcosa perché è un post che racchiude due complottismi in un capolavoro di irrazionalità, colpevolmente cavalcato da chi ci dovrebbe rappresentare.“Mamme ho ...

