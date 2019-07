Libra | tutti gli avversari globali della moneta di Facebook

Libra - tutti applaudono Zuckerberg. Ma vogliamo parlare anche di privacy e riciclaggio? : Carlo Verdone, nei panni di Furio, non condividendo la scelta della povera Magda di usufruire dei servizi igienici di un Autogrill, le urla “tanti auguri e in bocca al vibrione”. Forse per timore di essere paragonati al maniacale protagonista di Bianco, Rosso e Verdone, nessuno ha commentato l’annuncio urbi et orbi della moneta virtuale di Facebook. Persino i complottisti, generalmente pronti ad allarmare il pianeta, sono rimasti silenti dinanzi ...