Libia | guerra alle porte di Tripoli | il governo accusa Francia | Egitto ed Emirati Arabi

Libia - è sempre più guerra per procura tra Turchia ed Emirati : Mauro Indelicato Turchia da una parte ed Emirati Arabi Uniti dall'altra continuano ad appoggiare rispettivamente Al Sarraj ed Haftar: in Libia arrivano armi e mezzi militari, anche un cessate il fuoco adesso appare lontano La guerra in Libia continua e l’Europa non riesce ad imporre un proprio cessate il fuoco, semplicemente perché i principali sponsor delle parti in lotta vedono il conflitto come l’ultimo fronte di un grande duello ...

Negli ultimi tre mesi in Libia sono morte più di mille persone a causa della guerra civile - dice l’OMS : Secondo una stima dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Negli ultimi tre mesi più di mille persone sono morte in Libia a causa dell’inasprimento della guerra civile che dura ormai da otto anni. Secondo l’OMS, in particolare, sono state uccise 1.048

Guerra civile in Libia e migrazioni verso l’Europa - un nodo unico da risolvere subito : Guerra civile in Libia. Lo scontro tra il Presidente Sarraj e il generale Haftar per il controllo della Libia si avvia a far scoppiare "l‘arma atomica" dei migranti verso l‘Europa. Già alcuni mesi fa, da Tripoli, Sarraj aveva minacciato lo sbarco nelle nostre coste di ottocentomila migranti, attualmente stanziati nel paese nordafricano. La situazione si è resa ancor più minacciosa dopo il bombardamento del centro di accoglienza di Tajoura, che ...

GUERRA IN Libia/ Micalessin : una bomba sulla politica migratoria dell'Italia : GUERRA in LIBIA. L'aviazione del generale Haftar ha colpito per sbaglio un centro migranti causando la morte di moltissimi civili.

Strage migranti in Libia - testimone parla di “almeno 100 morti”. Onu : “Crimine di guerra” : "Sono un centinaio le vittime del bombardamento sul centro di migranti in Libia, a Tajoura, molte donne e bambini". A darne notizia il magazine online Focus on Africa che riporta le dichiarazioni di Ismail Mohammed, uno dei portavoce della Comunita' dei rifugiati dal Sudan in Italia, in contatto con alcuni sopravvissuti sudanesi. "Molti dei feriti sono in condizioni gravissime e mancano all'appello una ottantina di migranti, per lo piu' gente ...

Massacro al centro per migranti in Libia : storia di una tragedia annunciata in una guerra per procura : Libia, di “sicuro” c’è solo la morte. Massacro nel centro di detenzione di migranti. Almeno 44 persone sono morte e oltre 130 ferite, in un raid aereo che ha colpito un centro di detenzione per migranti illegali a Tajoura, a una dozzina di chilometri a est di Tripoli: è il tragico bilancio accreditato dall’Unsmil in un comunicato in cui la stessa la Missione di supporto dell’Onu in Libia ...

Strage migranti in Libia - bombardato centro detenzione : almeno 40 morti. Onu : “Crimine di guerra” : almeno 40 persone sono morte in un raid aereo che ha colpito un centro di detenzione per migranti illegali vicino Tripoli. Il ministero della Salute del governo sostenuto dall'Onu fa sapere che nel bombardamento sul centro di detenzione di Tagiura sono rimasti feriti almeno 80 migranti. Il governo di unità nazionale del primo ministro Fayez al Serraj ha accusato le forze del Lna del generale Khalifa Haftar del raid aereo su Tajoura. Ed in una ...

Guerra Libia - Serraj gioca carta conferenza. “Forum libico” per voto entro l’anno : Il premier del governo di Tripoli riconosciuto dalla comunita' internazionale, Fayez al-Serraj, gioca la carta di una conferenza nazionale sotto l'egida dell'Onu per mettere fine a una Guerra cominciata il 4 aprile scorso con l'offensiva del generale Khalifa Haftar sulla capitale. Nel corso di una conferenza stampa, il premier ha spiegato che la conferenza dovra' servire a tracciare una road map per arrivare a elezioni entro l'anno. Un "forum ...

Libia - Sarraj convoca una conferenza nazionale per uscire dalle sabbie mobili della guerra : «Una grande conferenza nazionale aperta a tutti coloro che si riconoscono in maniera inequivocabile nello stato di diritto». È questo l’annuncio che il presidente libico Fayez al-Sarraj, è atteso fare tra poche ore nel corso di una conferenza stampa internazionale che si terrà a Tripoli. E’ quanto riferiscono fonti informate a La Stampa, secondo cu...

GUERRA IN Libia/ Micalessin : lo stallo tra Serraj e Haftar aiuta l'Isis e al Qaeda : Il conflitto in LIBIA tra Khalifa Haftar e al Serraj è entrato in fase di stagnazione. Nessuno ha la forza di vincerlo. E lo stato islamico ne approfitta