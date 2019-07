Lettera di Conte a lombardi e veneti | Basta insulti | vedrò governatori

"Non mi presterò a operazioni opache o ambigue". La Lettera di Giuseppe Conte : A chi si domanda quali siano le condizioni di salute del governo e vede negli ultimi giorni un mutamento nel suo “modo di interpretare il ruolo del Presidente del Consiglio”, il premier Giuseppe Conte risponde oggi con una lunga lettera a la Repubblica in cui afferma che ci sono poche dietrologie da fare perché i valori che lo ispirano “sono sempre stati e saranno il rispetto delle istituzioni” e le sue iniziative “sono sempre ispirate da queste ...

Andrea Camilleri : in ricordo di un maestro della Letteratura contemporanea : Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani vuole ricordare Andrea Camilleri, un grande maestro della letteratura italiana contemporanea. Lo scrittore siciliano, senza disprezzare l’elemento ironico, ha affrontato lucidamente molteplici temi di attualità all’interno delle sue opere. Andrea Camilleri: un’icona letteraria del ‘900 Se ne va uno dei maggiori affabulatori del ‘900. Un figlio ...

Contestazione fattura : fac simile Lettera e a cosa serve inviarla : Contestazione fattura: fac simile lettera e a cosa serve inviarla Forse non tutti sanno che una fattura, una volta emessa dall’interessato, può comportare la successiva richiesta di decreto ingiuntivo al giudice. Insomma è anche un documento che può, in qualche modo, rafforzare le pretese creditorie nei confronti di uno o più debitori. Vediamo allora come è possibile contestarla e quali sono i vantaggi di una tale scelta. Se ti ...

L’economista Boldrin sulla Lettera di Conte all’Ue : “Piena di fake news. Dice di aver fatto adeguate previsioni - non è così” : “Il governo si sta comportando come un kamikaze nei confronti degli altri Paesi europei provando a mettere in piedi una strategia del ricatto, ma è una follia”. L’economista Michele Boldrin, che insieme a Gianluca Codagnone, Costantino De Blasi e Thomas Manfredi ha organizzato il dibattito Liberi, Oltre Le Illusioni: Informarsi, Unirsi, Migliorare l’Italia a Sesto San Giovanni, attacca duramente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la ...

La Lettera di Matteo Salvini a Giuseppe Conte : “La Sea Watch vada in Olanda” : Matteo Salvini ha scritto una lettera a Giuseppe Conte, chiedendogli di richiamare personalmente i Paesi Bassi affinché si prendano le loro responsabilità nella vicenda della Sea Watch, la nave battente bandiera olandese ferma da oltre una settimana a largo di Lampedusa. A bordo ci sono ancora 43 persone, bloccate da un divieto del Viminale e dalla politica dei porti chiusi.Continua a leggere

Sea Watch - Matteo Salvini scrive una Lettera a Giuseppe Conte : "Adesso intervenga l'Olanda" : I porti restano chiusi e Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la sua politica sull'immigrazione e sollecitare una "energica nuova iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la Sea Watch 3 batte bandiera olandese: "Caro Giuseppe, si tratta di

Lettera all’Ue - Moscovici : “Non si discuta su regole”. Conte : “Ddl assestamento certificherà il miglioramento conti” : “In questo momento una procedura per debito è giustificata“. La Lettera inviata dal premier Giuseppe Conte a Bruxelles non basta a smuovere le convinzioni del commissario agli Affari economici Pierre Moscovici. Ma anche i Contenuti politici non sono piaciuti: “Andiamo a lavorare, in maniera costruttiva, per evitare” la procedura, “ma non lo si fa attraverso scambi, commenti sulle regole“, ha aggiunto il ...

Conte : «Ecco la Lettera alla Ue. Il deficit al 2 - 1% e non al 2 - 5%» : Pieno rispetto dei vincoli attuali, nessuna richiesta di deroga all'Europa da parte dell'Italia ma il caso Grecia dimostra tutti i danni che può fare l'imposizione del rigorismo....

Il testo integrale della Lettera di Conte all'Ue : Il premier ha chiesto alla commissione Ue di aprire il confronto sulle regole che governano l’Unione confermando allo stesso...

Conti pubblici - inviata la Lettera di Conte all'Europa : "Rispettiamo vincoli e non chiediamo deroghe" : Il premier auspica una "nuova 'fase costituente' con al centro il "benessere economico e sociale dei cittadini europei".E poi attacca le agevolazioni fiscali in molti Stati.