Le Ong italiane in rivolta contro Carola Rackete e le organizzazioni straniere

Dl Sicurezza Bis - multe fino a 1 milione di euro per le Ong che entrano in acque italiane senza permesso : Un emendamento al decreto Sicurezza bis, depositato dalla Lega a prima firma Igor Iezzi, prevede multe salate per le navi delle ong che violano il divieto di ingresso in acque italiane: rischiano di dover pagare somme da 150mila fino a un milione di euro. Attualmente le multe previste dallo stesso decreto arrivano fino a 50mila euro.Continua a leggere

Dl Sicurezza Bis - multe fino a un milione di euro per le Ong che entrano in acque italiane : Un emendamento al decreto Sicurezza bis, depositato dalla Lega a prima firma Igor Iezzi, prevede multe salate per le navi delle ong che violano il divieto di ingresso in acque italiane: rischiano di dover pagare somme da 150mila fino a un milione di euro. Attualmente le multe previste dallo stesso decreto arrivano fino a 50mila euro.

Mediterranea a Lampedusa - arriva lo stopMalta disponibile - la Ong : 'Non riusciamoPronti al trasferimento dei 54 migrantisu motovedette maltesi o italiane' : La ong: "Per le condizioni delle persone a bordo e le caratteristiche della nave Alex non siamo in grado di andare verso Malta. Siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della Guardia Costiera italiana".

Sea Watch - Matteo Salvini affonda Luca Casarini. La voce : "Così colpirà Mediterranea e le Ong italiane" : Tolleranza zero anche con le "Sea Watch italiane". Sono Luca Casarini e la ong Mediterranea Saving Humans, secondo il Corriere della Sera, il prossimo obiettivo di Matteo Salvini. Il piano del Viminale, spiega Fiorenza Sarzanini, è quello di "togliere le navi per il soccorso dei migranti anche alle