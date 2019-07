Le notizie del giorno (ore 17 - 30)

Fonte : agi

(Di domenica 21 luglio 2019) AUTONOMIA: ZAIA E FONTANA "CONTE CI HA FERITI, NON FIRMEREMO UN TESTO FARSA" Dura replica alla lettera-appello del premier ai cittadini lombardi e veneti per chiedere uno stop agli insulti. I governatori: avremmo voluto un presidente del Consiglio garante, se si blocca tutto se ne assumerà la responsabilità. Musumeci: Palazzo Chigi convochi tutti i governatori e la Sicilia partecipi al Cdm. GIUSTIZIA: ANM, NO A RIFORME PUNITIVE SULLA SCIA DELL'EMERGENZA Il parlamentino dei magistrati critica il testo del ministro Bonafede: non si decida in base a una contingenza drammatica. E sul Csm "no a qualsiasi forma sorteggio". DI MAIO INSISTE SU SALARIO MINIMO, MA LA LEGA FRENA Il vicepremier: "Qualche politicante dice che non si può fare, non è vero. Presto sarà legge". Durigon: sì ma perlomeno a costi invariati per le Pmi. A rilento l'iter al Senato. HONG KONG, ...

