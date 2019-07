Le notizie del giorno ore 13 | 30 

Fonte : agi

(Di domenica 21 luglio 2019) GIUSTIZIA: ANM, NO RIFORME PUNITIVE SU SCIA EMERGENZA E sul Csm "no a qualsiasi forma sorteggio, e' incostituzionale". TAV: RAZZI, PIETRE E INCENDIO CONTRO LA POLIZIA, 20 DENUNCIATI E' accaduto la scorsa notte alla dimostrazione No Tav nei pressi del cantiere di Chiomonte, in Valle di Susa. Salvini: "Basta ambiguita', arrestare i violenti e accelerare i lavori". MIGRANTI: SALVINI SCRIVE A CASTANER, BASTA CON SCELTE A PARIGI E BERLINO Il ministro dell'Interno scrive al suo omologo francese: "Intendiamo farci rispettare, l'Italia ha rialzato la testa". Medici Senza Frontiere torna in mare. APPELLO DI CONTE A LOMBARDI E VENETI, RIFORMA AUTONOMIA SARA' DI TUTTO IL PAESE In una lettera al "Corriere della Sera", il premier si dice "disponibile" a incontrare i governatori prima dell'esame del Cdm ma dice: "Basta con gli insulti, sono inaccettabili". DI MAIO INSISTE SU SALARIO MINIMO, MA LA ...

