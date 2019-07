Lazio | 5 reti contro la Triestina | ok anche la Spal FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) Ottime indicazioni per l’allenatore Simone Inzaghi, lacontinua la preparazione per la prossima stagione, successo 5-2 in amichevolelaad Auronzo di Cadore. Biancocelesti in vantaggio dopo 8′ con un colpo di testa di Immobile, continua il dominio dellache raddoppio con un rigore trasformato da Correa, lanella ripresa accorcia le distanze al 47′ con Codromaz, lacala il poker con un altro gol di testa questa volta di Caicedo, per il sudamericanola quinta rete su assist del neo arrivato Adekanye, nel finaleancora in gol con Marzola.5-2 Marcatore: 8′ Immobile (L), 29′ Milinkovic (L), 13′ rig. Correa (L), 46′ Codromaz (T), 50′, 67′ Caicedo (L), 86′ Marzola (T)(3-5-2): Guerrieri (57′ Adamonis); Vavro, Acerbi, Radu (46′ ...

