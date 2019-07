L’assessore Giovanni Gentile dichiara guerra all’abbandono indiscriminato dei rifiuti in

Fonte : laprimapagina

(Di domenica 21 luglio 2019) “Nonostante le bonifiche effettuate nei mesi scorsi e per le quali l’amministrazione municipale sostiene, come previsto dalla normativa vigente, ingenti

lanostrasila : L’assessore allo sport del Comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), Leonardo Straface, ha accolto ieri sera i cal… - GioPepi : In #Sicilia il #lavoro che c’è. Più di un milione di contratti l’anno scorso. In aumento sugli ultimi su e anni. Ti… - Domenic89215160 : La Liguria una delle prime regioni ad autorizzare l'uso terapeutico. Così il presidente della Regione Liguria Giova… -