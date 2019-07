Larissa Iapichino | figlia di Fiona May | ha vinto l’oro nel salto in lungo agli Europei di

Larissa Iapichino - la figlia di Fiona May campionessa d’Europa Under 20 : Come mamma Fiona May. Larissa Iapichino ha vinto l’oro nel salto in lungo agli Europei Under 20 di Boras, in Svezia. L’azzurra, che la scorsa settimana ha compiuto 17 anni, ha trionfato con la misura di 6,58. Dietro di lei la svedese Tilde Johansson (6,52) e la britannica Holly Mills (6,50). Sua madre aveva vinto la stessa manifestazione nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna prima di diventare italiana per ...

Europei Atletica Under 20 - il salto da medaglia d’oro di Larissa Iapichino. Così la figlia di Fiona May replica l’impresa della mamma : A 17 anni Larissa Iapichino è la campionessa europea Under 20 del salto in lungo. L’azzurra trionfa con 6,58 (+1.2), argento alla svedese Tilde Johansson (6,52) e bronzo alla britannica Holly Mills (6,50). Iapichino sale sul gradino più alto del podio nella stessa manifestazione che mamma Fiona May aveva vinto nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna. È il quarto oro azzurro nella rassegna continentale in Svezia (eguagliato il ...

Larissa Iapichino - la figlia di Fiona May - oro agli europei nel salto in lungo : A 17 anni Larissa Iapichino è la campionessa europea under 20 del salto in lungo e sale sul podio come mamma Fiona May che vinse l’oro nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna. Tutta in crescita la gara dell’azzurra doppia figlia d’arte (papà l’ex astista Gianni) che inizia con 5,93 sotto la pioggia. Poi 6,37, 6,33, 6,51, 6,58 e il 6,53 finale. È il quarto oro azzurro a Boras, ...

Atletica – Campionati Europei U20 : Larissa Iapichino come mamma Fiona May - oro nel salto in lungo a Boras : Larissa è medaglia d’oro della stessa manifestazione che mamma Fiona May aveva vinto nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna Straordinario a Boras: a 17 anni Larissa Iapichino è la campionessa europea under 20 del salto in lungo! Finale stupenda, un botta e risposta continuo tra l’azzurra che trionfa con 6,58 (+1.2), la svedese Tilde Johansson (6,52) e la britannica Holly Mills (6,50). Foto Piero Cruciatti / ...

Euro Under 20 : oro nel salto in lungo a Larissa Iapichino - la figlia di Fiona May : A 17 anni Larissa Iapichino su è laureata campionessa Europea Under 20 del salto in lungo e sale sul podio come mamma Fiona May che vinse l'oro nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna.Continua a leggere

Atletica - Europei Under 20 2019 : Larissa Iapichino campionessa europea nel salto in lungo a 17 anni! : Larissa Iapichino in trionfo nella finale del salto in lungo degli Europei Under 20 2019 in corso di svolgimento a Boras, in Svezia. La giovane promessa dell’Atletica italiana ha regalato la quarta medaglia d’oro della manifestazione alla spedizione azzurra (eguagliato il record di San Sebastian 1993) aggiudicandosi il successo con la misura di 6.58 al termine di una sfida appassionante con la svedese Tilde Johansson (6.52) e con la ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : Larissa Iapichino in finale con la miglior misura - Eloisa Coiro ai piedi del podio negli 800m : Si è conclusa anche la terza giornata degli Europei Under 20 2019 di Atletica leggera, in corso di svolgimento a Boras (Svezia). Dopo le tre medaglie arrivate nella serata di ieri, la spedizione azzurra ha incrementato ulteriormente il proprio bottino grazie all’oro di Edoardo Scotti nei 400m ed al bronzo di Mattia Donola nei 200m, dimostrandosi particolarmente competitiva nel settore della velocità. Nell’ultimo atto in programma ...

Atletica – Campionati Europei U20 : Larissa Iapichino in finale nel lungo - bene anche gli altri azzurri oggi in gara : Domattina l’atleta azzurra tornerà in pedana per la finale alle 11.18 per tentare l’assalto ad una medaglia Basta un salto a Larissa Iapichino per centrare la finale del lungo agli Europei under 20 di Boras. L’azzurrina apre la giornata con 6,50 e oltrepassa la misura richiesta per la qualificazione diretta (6,35), con un vento alle spalle di +1.0. Domattina tornerà in pedana per la finale alle 11.18. Dopo la straordinaria ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia ed i giovani azzurri da monitorare. Attesa per Larissa Iapichino : Dopo la conclusione della rassegna continentale U23, si apre domani un altro appuntamento di primo piano del calendario internazionale per l’Atletica giovanile: da giovedì 18 luglio a domenica 21 luglio lo Stadio Ryavallen di Boras, in Svezia, accoglierà infatti gli Europei U20 2019. La spedizione italiana sarà composta da 74 atleti e punterà a migliorare il bottino conquistato nella passata edizione svoltasi a Grosseto nel 2017. Le speranze di ...

Atletica - Larissa Iapichino : “Agli Europei Under 20 ho ambizioni - ma sono consapevole di essere la più giovane” : La Nazionale italiana Under 20 di Atletica è partita alla volta di Boras, città svedese dove sono in programma gli Europei: tra i 74 azzurrini in gara da giovedì, ben 17 hanno preso parte ai Mondiali dello scorso anno. L’Italia cerca la riconferma con tre atleti a podio a Grosseto nella scorsa edizione della rassegna continentale, ovvero Edoardo Scotti (oro con la 4×400, ma in Svezia avrà tre compagni diversi), Carolina Visca (argento ...

Larissa Iapichino - la figlia di Fiona May incanta sulle orme della madre : nuovo record italiano under20 nel salto in lungo : Campionati italiani allievi ad Agropoli, in provincia di Salerno. La doppia figlia d’arte di Gianni Iapichino, ex astista, e di Fiona May (ex saltatrice in lungo), la 16enne Larissa, stupisce tutti con un salto da 6,64, nuovo primato nazionale under18 e under 20 femminile e miglior prestazione mondiale under20 dell’anno. La mamma Fiona detiene ancora il record italiano assoluto, con 7,11 metri. Ma la figlia è sulla strada ...

Atletica – Larissa Iapichino da record : un fantastico 6 - 64 nel salto in lungo ad Agropoli : Atletica: Larissa Iapichino 6,64 nel lungo, è record italiano ad Agropoli Un salto da record per Larissa Iapichino, protagonista della seconda giornata dei Campionati italiani allievi ad Agropoli (Salerno). La 16enne toscana con un formidabile 6,64 (+0.2) nel lungo realizza il primato nazionale under 18 e anche under 20, superando all’ultimo tentativo il limite di Maria Chiara Baccini (6,55 nel 1998). Per la doppia figlia d’arte, di Gianni ...

Atletica - Larissa Iapichino : “Il 6.64 mi sembra impossibile - ho fatto una serie mostruosa” : Larissa Iapichino ricorderà per sempre questa giornata, ad Agropoli (in provincia di Salerno) ha saltato 6.64 metri e ha così siglato il record italiano under 20 in occasione dei Campionati Allievi. La figlia di Fiona May ha timbrato la miglior prestazione mondiale stagionale under 20 ed è entrata nella top ten assoluta del salto in lungo italiano, la 16enne toscana è al momento in ottava posizione nella classifica capeggiata da sua mamma. La ...

VIDEO Larissa Iapichino salta 6.64! Volo sublime della figlia di Fiona May - record italiano under 20 : Larissa Iapichino si è letteralmente scatenata ad Agropoli (in provincia di Salerno) dove si stanno disputando i Campionati Italiani Allievi, la figlia di Fiona May ha saltato 6.64 metri ed è così entrata nella top ten italiana di tutti i tempi. La 16enne toscana ha timbrato il record nazionale under 20, la miglior prestazione mondiale stagionale di categoria e ha confermato di poter puntare ad altissimi traguardi. Di seguito il VIDEO del salto ...