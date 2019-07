L' amichevole Milan-Bayern Monaco in tv mercoledì 24 luglio su Sportitalia

amichevole Milan-Novara 19 luglio : partita non visibile in tv e streaming : Il Milan affronterà la prima Amichevole alle ore 10.30 della giornata di venerdì 19 luglio 2019. I tifosi non avranno modo di vederla in diretta tv, né tantomeno in streaming sul canale rossonero. Il “battesimo” della squadra di Marco Giampaolo avverrà contro il Novara. La gara si giocherà a porte chiuse, e saranno esclusi dall'accesso anche giornalisti, fotografi e video operatori....Continua a leggere

Primo giorno di allenamento per Milan e Lazio - domani prima amichevole della Fiorentina : la Roma in campo il 31 luglio : La Roma ha programmato un’amichevole per mercoledì 31 luglio in casa del Perugia in occasione della presentazione della squadra umbra al pubblico di casa. Il Perugia allenato dal tecnico Massimo Oddo inizierà la nuova stagione con il ritiro a Pietralunga (PG) a partire dal 17 luglio. Primo test amichevole stagionale domani pomeriggio, a partire dalle ore 17, per la Fiorentina che sfiderà sul terreno di gioco del centro sportivo ...