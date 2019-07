L’alpinista italiano bloccato sul Nanga Parbat è stato raggiunto | portato a valle con una

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) E’e traspiù aFrancesco Cassardo, l’alpinista di Rivoli (Torino) rimasto ferito dopo una caduta sul Gasherbrum VII. I soccorritori, dopo averea piedi il punto in cui si trovava insieme a Cala Cimenti, che aveva trascorso la nottata con lui, hanno improvvisato una slitta per il trasporto. Il gruppo ha poiil luogo in cui Cimenti aveva lasciato la tenda prima di affrontare il Gasherbrum VII. L’intenzione è di trascorrervi la notte nell’attesa dell’eventuale arrivo di un elicottero. L'articolo L’alpinistasulcon una slitta improvvisata Meteo Web.

Agenzia_Ansa : E' stato raggiunto l'alpinista italiano ferito in #Pakistan #ANSA - patrizia6119 : Francesco Cassardo, alpinista grave sul Gasherbrum: l'appello al Pakistan - - Notiziedi_it : Alpinista italiano caduto in Pakistan, l’appello del fratello di Francesco Cassardo: ‘Aiutatelo’ -