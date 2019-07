La rassegna stampa di domenica 21 luglio – Le prime pagine di calcio | Sarri e il

La rassegna stampa di sabato 20 luglio : “Conte luna storta - Sarri luna piena” : La rassegna stampa di sabato 20 luglio – Nel giorno del 50° anniversario dello sbarco sulla luna, interessante il gioco di parole di Gazzetta dello Sport, che dedica il riquadro centrale grande agli umori contrapposti degli allenatori di Inter e Juventus: “Conte luna storta, Sarri luna piena”, si legge, in riferimento al ritardo sul mercato manifestato dal tecnico nerazzurro in contrapposizione all’entusiasmo di ...

La rassegna stampa di venerdì 19 luglio – Le prime pagine di calcio : “Kung fu Conte” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono uscite le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea titola ‘Kung fu Conte‘, il tecnico perplesso per il problema attaccanti. L’Inter si è mossa bene sul calciomercato fino al momento, la difesa è ok, sono arrivati ottimi centrocampisti che hanno completato ...

La rassegna stampa di giovedì 18 luglio – Le prime pagine di calcio : il mercato tiene banco [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine di oggi campeggia il calciomercato. La sessione estiva è ormai entrata nel vivo e le squadre cercano rinforzi. La Gazzetta dello Sport apre con una domanda provocatoria: “Lukaku vale davvero 83 milioni?”. C’è spazio anche per il Milan, beffato più volte rispetto agli obiettivi di mercato. La Rosea fa tre nomi. In prima pagina anche de Ligt e il Napoli. Il Corriere dello Sport ...

La rassegna stampa di mercoledì 17 luglio – Mercato attaccanti e l’arrivo di De Ligt : La rassegna stampa di mercoledì 17 luglio – In primo piano su tutti i giornali, la notizia del giorno di ieri: l’arrivo del giovane difensore De Ligt a Torino. Il nuovo calciatore della Juventus è sbarcato in tarda serata in Italia e oggi svolgerà le visite mediche per poi mettere la firma sul contratto. “De Ligt è atterrato sul pianeta Juve” scrive la Gazzetta dello Sport. Che ‘regala’ il grande ...

La rassegna stampa di martedì 16 luglio – Le prime pagine di calcio : “al servizio di sua maestà” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, sono ore caldissime con importanti novità nelle ultime ore. La rosea mette in primo la Juventus, ‘al servizio di sua maestà’ è il titolo con riferimento a Cristiano Ronaldo, il portoghese si candida ad essere ancora ...

La rassegna stampa di lunedì 15 luglio – Le prime pagine di calcio : “Juventus stellare - sbarca de Ligt” : rassegna stampa – Sulle prime pagine di oggi campeggiano il calciomercato e la nuova Inter di Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport apre con il colpo della Juventus: de Ligt. L’olandese è atteso a ore in Italia. Sul Corriere dello Sport spazio per le questioni James Rodriguez e Icardi. Intanto l’Inter inizia bene battendo il Lugano 2-1. Tuttosport parla di “muro Juve”. Buona la prima di Conte, il Torino ...

La rassegna stampa di domenica 14 luglio – Le prime pagine di calcio : “Icardi - no - tu no” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Nel dettaglio sono due gli argomenti in primo piano, la malattia dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Bologna in conferenza stampa ha annunciato in lacrime di avere la leucemia, inizia un percorso difficile con ...

La rassegna stampa di sabato 13 luglio : tutti su De Ligt - il calciatore sta arrivando : La rassegna stampa di sabato 13 luglio – tutti i giornali di oggi parlano dello stato avanzato nella trattativa tra la Juventus e De Ligt: accordo raggiunto con 70 milioni all’Ajax e 12 al calciatore. La notizia rimbalzata dall’Olanda ha poi trovato conferme e il giovane difensore si appresta così a diventare bianconero. Gazzetta dello Sport titola: “CR7 eccoti De Ligt“, mentre in alto si legge: “Milan, ...

La rassegna stampa di venerdì 12 luglio – Le prime pagine di calcio : “Juve-de Ligt - ci siamo” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono ore caldissime per il calcio italiano soprattutto per quanto riguarda i calciomercato, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono due le trattative in dirittura d’arrivo, la prima riguarda l’accordo tra l’Inter ed il Cagliari per il ...

La rassegna stampa di giovedì 11 luglio – Le prime pagine di calcio : nuovo San Siro e calciomercato [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine di oggi campeggiano il calciomercato e la questione San Siro, oltre alla prima giornata dell’era Sarri alla juventus. Sulla Gazzetta dello Sport il titolo è “Juve, viene il bello”. Spazio anche alle trattative Lukaku e James e alla questione stadio di Inter e Milan. Sul Corriere dello Sport le parole di De Laurentiis e Skriniar e il mercato della Roma. Tuttosport apre con ...

La rassegna stampa di mercoledì 10 luglio - le prime pagine di calcio : “Rodrigo - blitz Napoli” [FOTO] : La rassegna stampa di mercoledì 10 luglio – Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi concentrano le loro attenzioni, come sempre in questo periodo, sul calciomercato. Il Corriere dello Sport si apre con: “Rodrigo, blitz Napoli”. “La richiesta è di 70 milioni, spagnoli pronti ad abbassarla, la trattativa può entrare nel vivo”. Il riquadro centrale in primo piano della Gazzetta dello Sport è invece ...

La rassegna stampa di martedì 9 luglio – Le prime pagine di calcio : “Icardi - ci prova Agnelli” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea mette in evidenza il calciomercato di Juventus e Inter, i bianconeri sempre più vicini a de Ligt ma manca ancora l’accordo definitivo con l’Ajax, i nerazzurri a Barella per una valutazioni di 45 milioni di ...

La rassegna stampa di lunedì 8 luglio – Le prime pagine di calcio : l’Inter di Conte e il calciomercato [FOTO] : rassegna stampa – Le prime pagine sportive di oggi aprono con la nuova Inter di Antonio Conte, con l’allenatore nerazzurro che si è presentato ieri. “I top player servono in campo” o “Grandi traguardi? Non pongo limiti”, alcune delle frasi pronunciate durante la conferenza stampa. In primo piano sui quotidiani sportivi anche il calciomercato, presente sui tre principali giornali sportivi: “La ...

La rassegna stampa di domenica 7 luglio – Inter - via i big. Juve - De Ligt e Zaniolo [FOTO] : La rassegna stampa di domenica 7 luglio – Tiene banco il calciomercato nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali. La Gazzetta dello Sport mette in risalto le parole di Marotta su Icardi e Nainggolan e titola: “Inter 3×2. Marotta scarica Icardi e il Ninja, Conte in 10 giorni vuole Dzeko, Lukaku e Barella. Nei riquadri grandi centrali di Corriere dello Sport e TuttoSport, invece, si parla di due ...