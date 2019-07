La prima vera pulizia di Iliad sugli smartphone proposti | da questa domenica due iPhone

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 21 luglio 2019) Ci sono aggiornamenti interessanti che dobbiamo prendere in considerazione a partire da oggi 21 luglio per tutti coloro che intendono acquistare unotramite, in particolare gliche sono giunti nel catalogo dell'operatore francese pochi mesi fa. Ne parlammo a suo tempo con un articolo specifico, maoccorre tornare sulla questione a causa di un aggiornamento del listino. Solo il tempo ci dirà se quella odierna sia stata una mossa temporanea o meno. Scendendo maggiormente in dettagli, emerge che da alcune ore non siano più raggiungibili prodotti come l'7 e l'8 all'interno del sito. Indagando in giro per il web, ho scoperto che in realtà le apposite pagine siano ancora online, ma seguendo il solito percorso relativo alla sezionei due prodotti appaiono non più selezionabili dal catalogo ufficiale. Inoltre, pur ...

