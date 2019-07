La miseria antropologica dietro all' epiteto zecca

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 21 luglio 2019) Siamo caporali o paninari? Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nei giorni scorsi, intrattenendo pubblicamente i suoi amici della Lega, affidandosi a un linguaggio proprio della subcultura che riassume in un unico fascio lessicale la propriaimmaginativa, ha definito Carola Rackete una “tedesca” (sic). Che sia il residente al Viminale a esprimersi in questi termini rende l’episodio ancora più discutibile, inaccettabile. Personalmente, se fossimo nei panni di un’opposizione presente a se stessa, perfino impegnandoci in modo sistematico a setacciare le più abissali fogne del linguaggio degradato, a fatica riusciremmo a raggiungere la stessa, e perfino interiore, propria di chi usi l’espressione “zecche” per riferirsi all’altro da sé. Tra ...

