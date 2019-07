La lettera di Salvini a ​Castaner | ministro dell' Interno francese

Fonte : agi

(Di domenica 21 luglio 2019) "L'Italia non è più disposta ad accogliere tutti gli immigrati in arrivo in Europa. Francia e Germania non possono decidere le politiche migratorie ignorando le richieste dei Paesi più esposti come noi e Malta. Intendiamo farci rispettare e ribadire che non siamo più il campo profughi di Bruxelles, Parigi e Berlino. L'ho spiegato a Helsinki e l'ho messo nero su bianco al mio omologoCastaner. L'Italia ha rialzato la testa". Lo dice ilMatteo, annunciando lainviata al suo omologonel governo Macron, Christophe Castaner. Nellascrive: "Caro Collega, al Consiglio Giustizia e Affari interni di Helsinki ho registrato posizioni molto vicine a quella espressa dall'Italia con particolare riferimento al fermo impegnoa politica migratoria condotta a difesa dei confini esterni'Unione europea eo spazio ...

