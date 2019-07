La Juventus perde col Tottenham | fra le note positive di Sarri ci sono Higuain e Cancelo

Niente Juventus in FIFA 20? EA Sports perde i diritti sul club bianconero : In seguito a un comunicato stampa ufficiale, abbiamo scoperto che la Juventus ha firmato un accordo per comparire nel prossimo eFootball PES 2020 di Konami. Il comunicato recita: "la partnership tra KONAMI e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l'utilizzo esclusivo all'interno di un videogioco di calcio della Juventus FC", di conseguenza la domanda più logica è: come si comporterà davanti a questo accordo EA per il ...

FIFA 20 : La serie perderà la Juventus per i prossimi tre anni : Comunicato ufficiale Juventus FC: Juventus e Konami Digital Entertainment B.V. hanno annunciato oggi una partnership esclusiva e di lungo termine. Con questo accordo innovativo, eFootball PES series sarà l’unico videogioco calcistico per console ad avere i diritti per usare l’IP (Intellectual Property) Juventus, il che comprende l’uso esclusivo del nome della squadra, del logo e delle divise... Source