Kiko Nalli commuove | a cuore aperto sulla scomparsa del padre

Kikò Nalli e Ambra Lombardo - c'è la smentita ufficiale : "Nessun contatto con la produzione di Temptation Island Vip" : Stanno ufficialmente insieme da un mese soltanto ma c'è chi già li vorrebbe a confrontarsi davanti ai falò dell'isola più paparazzata d'Italia.Stiamo parlando di Kikò Nalli e Ambra Lombardo, la coppia nata nella casa del Grande Fratello che, secondo i fan, sarebbe già pronta per mettersi alla prova in un contesto altrettanto bizzarro: Temptation Island Vip.prosegui la letturaKikò Nalli e Ambra Lombardo, c'è la smentita ufficiale: "Nessun ...

Kikò Nalli chiarisce : 'Non farò Temptation Vip' : Kikò Nalli - famoso parrucchiere noto al pubblico del piccolo schermo anche per aver partecipato a Uomini e Donne, essersi sposato con l'opinionista Tina Cipollari e aver avuto da lei tre bambini - ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello. È proprio durante questo percorso che ha potuto conoscere Ambra Lombardo, un'ex insegnante siciliana oggi modella. Tra loro è nata un'importante storia d'amore, commentata sia dal web che dai ...

Ambra Lombardo e Kikò Nalli/ La verità su Temptation Island Vip e lo sfogo social : Ambra Lombardo e Kikò Nalli parteciperanno a Temptation Island Vip? Arriva la risposta e lo sfogo su Instagram dell'ex gieffina

Kiko e Ambra pronti per Temptation Island Vip? La verità di Nalli : Chicco Nalli e Ambra Lombardo parteciperanno a Temptation Island Vip? L’hair stylist risponde e fa chiarezza sulla vicenda dopo l’apertura al programma della sua fidanzata Temptation Island Nip volge al termine e nel mentre si scaldano i motori dell’edizione vip che andrà in onda a settembre su Canale 5. Nel toto-nomi delle coppie che faranno […] L'articolo Kiko e Ambra pronti per Temptation Island Vip? La verità di Nalli ...

Ambra Lombardo è sicura - con lei - Kikò Nalli non piangerà mai… frecciatina per Tina? : Ambra Lombardo ci tiene a far sapere a tutti, che Kikò starà benissimo con lei, non piangerà un solo minuto Ambra Lombardo e Kikò Nalli, dopo la fine della loro esperienza nella Casa, hanno letteralmente fatto ricredere i telespettatori sul loro sentimento, dimostrando che a legarli c’è un reale affetto e non la passione per … Continue reading Ambra Lombardo è sicura, con lei, Kikò Nalli non piangerà mai… frecciatina per Tina? at ...

Ambra Lombardo spiazza tutti : “Kikò Nalli? Con me piangerà!” : Ambra Lombardo su Kikò Nalli: “Con me piangerà… di gioia!” Ambra Lombardo e Kikò Nalli, dopo la fine della loro esperienza nella Casa, hanno letteralmente fatto ricredere i telespettatori sul loro sentimento, dimostrando che a legarli c’è un reale affetto e non la passione per la luce dei riflettori. Qualche ora fa, però, la bella professoressa ha spiazzato tutti i suoi fan, scrivendo sui social una citazione degli ...

Temptation Island VIP - Kiko Nalli e Ambra Lombardo ci pensano su : "C'è un rapporto di grande maturità" : Il grande Fratello li ha uniti, ora la storia fra Kiko Nalli e Ambra Lombardo cammina con le sue gambe senza le telecamere che 24 ore su 24 li ha seguiti nella casa più spiata d'Italia. Passati pochi mesi dall'inizio della loro storia tutto sembra andare a gonfie vele ("Il nostro rapporto ogni giorno cresce d’intensità" dice lui) nonostante qualche ostacolo dato dalla distanza come conferma l'insegnante al settimanale Spy: Il nostro è un ...

Ambra Lombardo parla della nuova vita con Kikò Nalli : “Mi manca…” : Kikò Nalli e Ambra Lombardo: lei si sfoga sui social e fa una confessione Il Grande Fratello 16 ha rivoluzionato la vita di Ambra Lombardo. La professoressa di lettere ha infatti trovato l’amore grazie a Kikò Nalli all’interno della casa più spiata d’Italia, affrontato pregiudizi e incomprensioni e trovato anche nuove attività con cui mettersi alla prova. In queste settimane dopo la fine del GF infatti la bella siciliana è ...

Kikò Nalli - Ambra Lombardo fa una confessione : “Non mi piacevo” : Ambra Lombardo stupisce Chicco Nalli: la confessione inaspettata La fidanzata di Kikò Nalli, fin dal suo debutto in tv, è sempre stata considerata dal pubblico del piccolo schermo come una bellissima donna. Peccato però che, per un periodo della sua vita, Ambra Lombardo non si sentisse proprio così. Prima del suo ingresso nella Casa, a Gennaio, la bella professoressa ha postato per un servizio fotografico. La fotografa le ha chiesto di posare ...

Kikò Nalli senza freni su Ambra : “Abbiamo vissuto la passione” : Ambra Lombardo: Chicco Nalli fa una confessione sul loro rapporto Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono sempre più innamorati. La coppia, non appena terminata la loro esperienza al Grande Fratello, non fa altro che trascorrere il loro tempo insieme, lavoro permettendo. L’ex marito di Tina Cipollari, recentemente intervistato da Nuovo, non ha nascosto che a telecamere spente hanno trovato una certa sintonia non solo a livello mentale. Abbiamo ...

Kikò Nalli ed Ambra Lombardo Condurranno un Programma Insieme! : Kikò Nalli ed Ambra Lombardo, dopo l’esperienza al Grande Fratello, Condurranno un Programma insieme. L’ex marito di Tina Cipollari, rivela dettagli inediti sul loro futuro! Kikò Nalli ed Ambra Lombardo sono state una delle coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello, nonché gli unici ad aver portato avanti in maniera stabile la loro relazione anche fuori dalla casa. La Lombardo aveva già dichiarato di essere ...

Grande Fratello 16 - Kikò Nalli : "Mi hanno proposto un programma televisivo insieme ad Ambra" : Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello 16, recentemente, non ha disdegnato l'idea di prendere parte alla seconda edizione di Temptation Island Vip, ovviamente insieme al proprio compagno, l'hair-stylist Kikò Nalli, conosciuto all'interno della casa di Cinecittà.L'ex marito di Tina Cipollari, intervistato dal settimanale Sono, ha dichiarato di aver ricevuto una proposta televisiva, non facendo, però, il nome del programma. La ...

Kikò Nalli e Ambra Lombardo in tv per un programma insieme : Ambra Lombardo e Kikò Nalli saranno presto in televisione. Ad annunciarlo è proprio l’hair stylist. La coppia nata davanti alle telecamere del Grande Fratello farà qualcosa insieme sul piccolo schermo. Non è ancora lecito sapere di che si tratti, ma si parla di una proposta interessante per la prossima stagione. Si tratta forse di Temptation Island Vip? O magari di Pechino Express? Quel che è certo è che la professoressa siciliana ha ...

Abbiamo ricevuto una proposta! Kikò Nalli e Ambra Lombardo insieme in tv : Per la giovane coppia è tempo di pensare al futuro, anche professionale. Kikò Nalli ha ricevuto diverse proposte in tv per la prossima stagione ma per un po' vuole dedicarsi alla sua vera passione. La love story tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo procede a gonfie vele ed è tempo di pensare al futuro, lavorativo oltre che di coppia. In un’intervista alla rivista Sono, l’hair stylist ha dichiarato di aver ricevuto una proposta ...