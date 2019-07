Karina Cascella pronta per le nozze | La data la dirò un mese prima

Uomini e donne - Karina Cascella si sposa : "Ecco il mio futuro marito" - : Serena Granato L'opinionista tv e volto storico di Uomini e donne ha confidato ai follower che molto presto convolerà a nozze con il suo fidanzato Uno dei volti storici di Uomini e donne ha voluto lanciare degli indizi ai suoi fedeli sostenitori sul suo matrimonio. Parliamo di Karina Cascella: la temuta opinionista, attualmente impegnata negli studi televisivi del programmi condotti da Barbara d'Urso, ha voluto fare un annuncio ...

Karina Cascella non parteciperà al Grande Fratello : La quarta edizione del Grande Fratello Vip è in procinto per iniziare. Eppure, nonostante la partenza sia prevista per autunno 2019, ci sono ancora tantissime cose ancora da definire e, soprattutto, rifinire. Se sembra certo il nome di chi dovrà sostituire Ilary Blasi, la situazione è completamente differente, invece, sui nomi dei concorrenti. In un nostro recente articolo, infatti, vi abbiamo parlato di Tina Cipollari o anche di Loredana ...

Si vede tutto! Karina Cascella in bikini striminzito e se** strizzato : Mamma di Ginevra ed ex compagna di Salvatore Angelucci, Karina Cascella è una delle opinioniste fisse delle trasmissioni di Canale 5. È spesso sotto ai riflettori e nel mirino degli hater per le sue foto su Instagram e i commenti al vetriolo lanciati ad altre ragazze dello spettacolo. Lei stessa è stata criticata più volte per essersi rifatta seno e labbra. La Cascella ha fatto discutere per via di uno scatto che la mostra con un bikini alquanto ...

Karina Cascella - capelli sempre più corti : ecco com’è adesso : Cambio di look per Karina Cascella: la decisione dell’opinionista che trova consenso tra i suoi follower di Instagram Karina Cascella ha deciso di tagliare ancora di più i suoi capelli. E non se n’è pentita. Ultimamente ha deciso di dire addio ai suoi lunghi capelli lisci, preferendoli alle spalle, e adesso ha deciso di fare […] L'articolo Karina Cascella, capelli sempre più corti: ecco com’è adesso proviene da Gossip e ...

Karina Cascella chiede pubblicamente scusa a Pamela Prati : Karina Cascella ha voluto chiedere scusa a Pamela Prati,dopo le critiche scoppiate dopo il mancato matrimonio con Mark Caltagirone. La Cascella ha utilizzato il suo account per fare ammenda delle parole pesanti a volte utilizzate duranti i suoi interventi,e ammette di essersi fatta prendere un po’ la mano: “Ho detto tante parole in questi anni di tv grazie all’opportunità di chi mi ha invitato e mi ha dato l’occasione di esserci ha scritto sul ...

