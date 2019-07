Juventus | Sarri ko all' esordio | il Tottenham vince 3-2 | capolavoro di Kane

ICC - Sarri ko all’esordio : Juventus-Tottenham 2-3 - decide Kane con una magia : . ICC, Juve messa ko dal Tottenham Singapore, Sarri con la Juve sfida il Tottenham vice-campione d’Europa. Il risultato della gara è un ko dei bianconeri deciso da un eurogol di Harry Kane. Gli Spurs dominano il primo tempo e al 31′ vanno in vantaggio con Lamela, che sfrutta una respinta di Buffon, segnando sotto porta. Nella ripresa, il gol di Higuain (entrato al 45′) e la rete di Ronaldo. Il Tottenham non molla e ...

Juventus - Sarri : “Meglio nella ripresa - dobbiamo migliorare nel difendere in avanti” : Juve beffata all’esordio in International Champions Cup. Una prodezza di Harry Kane regala la vittoria al Tottenham. A fine gara, le parole del tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa: “Era una partita difficile contro una squadra che gioca da anni con lo stesso gruppo e per la differenza di preparazione. Nel primo tempo loro erano più rapidi ed esplosivi essendo due settimane più vicini all’inizio del campionato. Se ...

La Juventus di Sarri all'esordio voglio identitàdi gioco e vittorie : La Juventus di Sarri: "Dobbiamo lavorare per trovare un'identità di gioco, vogliamo diventare una squadra con una forte caratterizzazione

Mercato Juventus - Sarri guarda in Premier : occhio al gioiello del Tottenham : Mercato Juventus – Dopo il colpaccio Matthijs de Ligt in difesa, in attesa magari di un affondo per Mauro Icardi, la Juventus sembra intenzionata ad analizzare con attenzione il reparto dei terzini. A destra la permanenza di Joao Cancelo potrebbe non essere così scontata, a sinistra invece il nome nuovo è Danny Rose del Tottenham Hotspur, raccomandato proprio […] More

Magia Gazzetta : il circo è diventata giostra - la Juventus ora è Sarriland : Il trattamento mediatico è cambiato Lo abbiamo già scritto. Lo rifaremo ancora. Il trattamento mediatico Sarri è cambiato dall’oggi al domani. La copertina di oggi della Gazzetta dà l’esatta dimensione della rivoluzione copernicana. La Juventus giocherà alle 13.30 la prima amichevole della stagione, contro il Tottenham. Il quotidiano sbatte in prima pagina “Benvenuti a Sarriland”. E all’interno doppia pagina: “Parte la ...

Juventus - a tutto Pjanic : “Sarri ha portato una ventata di novità. Andare altrove? Mi viene da ridere” : Il centrocampista bosniaco ha parlato di questi primi giorni di lavoro con Sarri, soffermandosi anche su obiettivi e mercato Miralem Pjanic è impaziente di iniziare la nuova stagione con Maurizio Sarri alla guida della Juventus, un allenatore completamente diverso dal pragmatico Allegri. Lapresse Il centrocampista bosniaco si ritroverà a giocare oltre 150 palloni a partita, come richiesto dallo stesso ex manager del Chelsea alla vigilia ...

Juventus - Bonucci elogia Sarri : “capisci la sua intelligenza solo lavorandoci insieme. Di lui mi ha colpito una cosa…” : Leonardo Bonucci elogia Maurizio Sarri e i suoi metodi di allenamento: tanto lavoro tattico e nuove idee per migliorare le carenze della Juventus Sono bastati pochi allenamenti a Maurizio Sarri per guadagnarsi la stima dei giocatori della Juventus. Ne sono una prova le dichiarazioni rilasciate a Juventus TV da Leonardo Bonucci che ha elogiato i metodi di allenamento dell’allenatore ex Chelsea e Napoli: “facciamo tanto lavoro ...

Modulo Juventus : Sarri scopre le carte e svela la posizione di Ronaldo : Modulo Juventus: nel corso della conferenza stampa al Bishan Stadium che precede la sfida contro il Tottenham di domani (ore 13.30, qui lo streaming) il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato anche della posizione in campo di Cristiano Ronaldo. Il tecnico ex Napoli e Chelsea ha innanzitutto ribadito l’importanza di trovare un’identità di gioco, […] More

Juventus-Tottenham : nella probabile formazione di Sarri c'è Rabiot - dubbi sul centravanti : Juventus-Tottenham segna l’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. La prima amichevole dell’anno si giocherà a Singapore domani, domenica 21 luglio, alle 13,30 (ora italiana): è previsto gran caldo e tanta umidità. L’avversario saranno gli inglesi vice campioni d’Europa che sono più avanti nella preparazione perché inizieranno il campionato prima rispetto ai Campioni d’Italia. Sarri ha lavorato alla Continassa sulla squadra e la sua ...

Juventus - Sarri mette le mani avanti : “in Champions le difficoltà sono altissime. Pogba? Mi piace molto” : L’allenatore bianconero ha parlato alla vigilia del match contro il Tottenham, che si giocherà domani a Singapore Prima vigilia per Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, i bianconeri infatti domani scenderanno in campo a Singapore contro il Tottenham, ultima finalista di Champions. Lapresse L’allenatore toscano ha parlato del livello raggiunto dalla propria squadra, ammettendo come sarà però complicato riuscire a ...

Juventus - Sarri : 'Pogba mi piace davvero molto - ma è un giocatore dello United' : La Juventus ieri pomeriggio ha lasciato Torino per volare in Asia. Dopo 12 ore di viaggio, i bianconeri sono arrivati a Singapore, poi si sono recati in hotel dove hanno trovato moltissimi tifosi. La giornata per i campioni d'Italia è stata fin da subito ricca di impegni e diversi bianconeri hanno partecipato ad alcuni eventi, tramite i quali hanno avuto l'opportunità di incontrare i supporters. Poi la squadra si è trasferita al Bishan Stadium ...

Juventus - Sarri in conferenza : prime indicazioni su De Ligt e sulla posizione di Ronaldo : “Dobbiamo lavorare per trovare un’identità di gioco, vogliamo diventare una squadra con una forte caratterizzazione. Poi cercheremo di far sì che questa identità ci porti a vincere“. Queste le parole, in conferenza stampa da Singapore, del neo allenatore della Juventus Maurizio Sarri. “De Ligt? Finora non si è ancora allenato con i compagni ma farà sicuramente uno spezzone di partita. Siamo indietro rispetto al ...

Juventus - Sarri ha convocato 27 giocatori per la tournée estiva : Chiellini non partirà : Quella di oggi è stata una mattinata molto intensa in casa Juventus. Infatti, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi erano in campo per allenarsi mentre Matthijs de Ligt era all'Allianz Stadium per presentarsi alla stampa. Al termine della seduta i giocatori hanno pranzato al JHotel e, una volta terminato il pasto, la squadra si è trasferita all'aeroporto di Torino Caselle. Dunque la Juve si è imbarcata sul volo diretto che la porterà a Singapore. ...

Juventus - De Ligt si presenta : “sono qui grazie a Sarri. Ronaldo? Quando si è avvicinato…” : Giornata di presentazione ufficiale per il difensore olandese, che nel pomeriggio partirà insieme alla squadra per la tournée in Asia presentazione ufficiale per Matthjis De Ligt, il difensore olandese parla finalmente davanti ai media per spiegare i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta della Juventus. Nicolò Campo/LaPresse Un matrimonio voluto e celebrato quello tra i bianconeri e l’ex Ajax, desideroso di cominciare ...