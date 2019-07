Juventus | a tutto Pjanic | “Sarri ha portato una ventata di novità Andare altrove? Mi

Fonte : sportfair

(Di domenica 21 luglio 2019) Il centrocampista bosniaco ha parlato di questi primi giorni di lavoro con Sarri, soffermandosi anche su obiettivi e mercato Miralemè impaziente di iniziare la nuova stagione con Maurizio Sarri alla guida della, un allenatore completamente diverso dal pragmatico Allegri. Lapresse Il centrocampista bosniaco si ritroverà a giocare oltre 150 palloni a partita, come richiesto dallo stesso ex manager del Chelsea alla vigilia della sfida di oggi contro il Tottenham. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,ha ammesso: “nel calcio di Maurizio Sarri il mio ruolo è molto importante, mi piacerà sicuramente. I 150 palloni sono un obiettivo che voglio raggiungere, ma non importa se ne gioco 150 o 120. L’importante sarà giocare bene per far giocare bene i compagni. Il nostro sarà un calcio palla a terra, a uno-due tocchi. Ho grande voglia di iniziare, non vedo ...

