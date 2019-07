Julian Alaphilippe respinge le accuse | ' So quanto ho lavorato per arrivare qui'

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “Pinot più bravo di me. Felice di essere ancora in giallo” : Giorno dopo giorno non finisce più di stupire. Se ieri è arrivato il trionfo a cronometro in quel di Pau, oggi Julian Alaphilippe ha continuato a dar spettacolo in Maglia Gialla, anche nella quattordicesima tappa del Tour de France 2019, che prevedeva l’arrivo in cima al Tourmalet. Nonostante l’arrivo dei Pirenei, infatti, la stella della Deceuninck Quick-Step non si ferma e mantiene la leadership andando a sfiorare anche il successo ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe può vincerlo? Mai una top30 in carriera! Tourmalet decisivo : Ieri sera ci chiedevamo se Julian Alaphilippe sarebbe riuscito a conservare la maglia gialla dall’assalto di Geraint Thomas. Di natura ben diversa il dubbio odierno: il transalpino può davvero vincere il Tour de France 2019? La prova di forza odierna nella cronometro ha strabiliato. Che il Francese potesse difendersi in una prova contro il tempo con un percorso ondulato e tortuoso poteva starci, ma il risultato finale è andato ben oltre le ...

Julian Alaphilippe sontuoso al Tour de France : sua anche la cronometro di Pau : La tappa a cronometro di Pau che doveva sancire l’inizio dell’uscita di scena di Julian Alaphilippe come maglia gialla del Tour de France ha invece clamorosamente posto la seria candidatura del Francese al trono finale. Il corridore della Deceuninck ha sbaragliato la concorrenza battendo Geraint Thomas sul suo terreno e assestando distacchi pesanti a molti avversari, a partire dal colombiano Egan Bernal. La Ineos ha trovato una probabile ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “Ho dato veramente tutto. Non riesco ancora a crederci. Adesso vedremo come andrà” : Il centesimo anniversario della maglia gialla, la vittoria di tappa, la seconda in questo Tour de France 2019, una leadership ancor più rinforzata, per un Francese oramai idolo indiscusso dei transalpini. Julian Alaphilippe sale nuovamente sul podio conquistando la complicatissima cronometro di Pau, così, inaspettatamente, contro ogni pronostico; un trionfo acquisito centimetro dopo centimetro. Anche il “moschettiere” della ...

Tour de France 2019 - risultato e classifica della tredicesima tappa Pau-Pau : straordinario Julian Alaphilippe - vince la cronometro e allunga in classifica : Stratosferico Julian Alaphilippe che ha vinto la cronometro di Pau, allungando ancora di più in classifica. In seconda posizione il favorito della vigilia Geraint Thomas. A chiudere il podio dell’attesissima tredicesima tappa del Tour de France 2019 Thomas De Gent. Ordine d’arrivo Pau-Pau 1 Julian Alaphilippe 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 00H 35′ 00” – – – 2 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 00H 35′ ...

Classifica Tour de France 2019 - tredicesima tappa : Julian Alaphilippe rafforza la maglia gialla - Steven Kruijswijk sale sul podio virtuale : Julian Alaphilippe rafforza ulteriormente la maglia gialla al termine della tredicesima tappa del Tour de France 2019. Il Francese ha realizzato una prestazione straordinaria nella cronometro individuale di Pau, conquistando il successo e aumentando così di 14” il proprio vantaggio nei confronti del britannico Geraint Thomas. Sul terzo gradino del podio virtuale sale invece l’olandese Steven Kruijswijk, con il colombiano Egan Bernal che scivola ...

Tour de France – Julian Alaphilippe vince la cronometro di Pau e resta in giallo : che stoccata del ‘Moschettiere’! : Julian Alaphilippe vince la cronometro di Paul e mantiene la maglia gialla: tempo strepitoso del Francese che chiude la 13ª Tappa del Tour de France in 35’00” È tempo di andare veloci, ogni secondo conta. La 13ª tappa del Tour de France ha visto i ciclisti impegnati nella cronometro di Pau, 27.2 chilometri quasi totalmente pianeggianti, in grado di favorire le alte velocità alla ricerca del miglior tempo possibile. Ad imporsi ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “Sono felice di essere ancora in giallo. Proverò a farmi piacere la cronometro” : Julian Alaphilippe ha confermato la sua maglia gialla anche dopo la dodicesima tappa. Il Francese della Deceuninck-Quick Step ha parlato alla fine della frazione da Toulouse a Bagnères-de-Bigorre: “E’ stata una tappa tranquilla, è andato tutto bene. E’ incredibile avere la possibilità di un altro giorno in maglia gialla e partire per ultimo nella cronometro di domani”. Alaphilippe è molto contento della sua leadership: ...

Classifica Tour de France 2019 - dodicesima tappa : Julian Alaphilippe resta in maglia gialla - i big si controllano : Julian Alaphilippe mantiene la maglia gialla al termine della dodicesima tappa del Tour de France 2019. Nella prima tappa di montagna sui Pirenei, gli uomini di Classifica non si sono dati battaglia e così il corridore della Deceuninck-Quick Step ha potuto difendere senza particolari problemi il simbolo del primato. Non cambiano quindi le prime posizioni della generale e alle spalle del Francese troviamo sempre la coppia della INEOS con il ...

Classifica Tour de France 2019 - undicesima tappa : Julian Alaphilippe si conferma in giallo alla vigilia dei Pirenei : La volata dell’undicesima tappa del Tour de France 2019 si è decisa per questione di centimetri in favore di Caleb Ewan (Lotto Soudal). L’australiano ha avuto la meglio su Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), mentre Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) ha dovuto accontentarsi del terzo posto davanti a Peter Sagan (BORA-hansgrohe). Il tracciato prevalentemente pianeggiante da Albi a Toulouse (167 km) non ha regalato particolari movimenti ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “La corsa si è rivelata davvero nervosa - ma siamo stati bravi nel difendere la mia maglia gialla e Viviani” : Giornata indenne per la maglia gialla Julian Alaphilippe e la sua Deceuninck-Quick Step, usciti vincitori da una decima tappa contraddistinta dai ventagli che hanno scombussolato il finale di gara e le tattiche di molte formazioni avversarie. Così il Francese ne ha approfittato terminando la prima parte del Tour de France 2019 in testa alla classifica generale. Alaphilippe è stato raggiunto dai microfoni della regia internazionale nel dopo ...

Classifica Tour de France 2019 - decima tappa : Julian Alaphilippe sempre in giallo - perdono terreno Landa - Pinot e Fuglsang : Succede di tutto nella decima tappa del Tour de France 2019. La frazione che doveva essere piuttosto tranquilla, con un arrivo in pianura ad Albi che anticipava il primo, attesissimo, giorno di riposo, si è trasformata in un dramma per alcuni corridori a causa del vento: i ventagli hanno infatti scombinato le carte in tavola e rivoluzionato la Classifica generale. In testa sempre Julian Alaphilippe, ma tanti i distacchi tra i big, andiamo a ...