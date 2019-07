Judgment | un ottimo sistema di combattimento ed una trama ben realizzata i punti di forza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2019) Il team che ha dato i natali alla serie Yakuza torna in occidente con, uno spin-off votato all’investigazione ma con la solita cura per i dettagli che caratterizza le loro precedenti produzioni. Nel nuovo gioco conosceremo Takayuki, un investigatore privato dal passato burrascoso che si trova ad investigare su una serie di misterioso omicidi che mettono in subbuglio Kamurocho: un serial killer sta uccidendo dei mafiosi lasciandosi dietro una firma macabra che lo contraddistingue, la mancanza dei bulbi oculari delle vittime. Con questa premessamette subito in chiaro la sua natura più investigativa rispetto ai suoi fratelli maggiori, introducendo meccaniche nuove a quello che contraddistingue la serie di Yakuza da sempre: se da un lato abbiamo undie unache tiene il giocatore sempre interessato, dall’altra abbiamo ...

