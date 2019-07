Italiani come noi | come vi difendete dalle fake news? Il vox | “Sto attento alle fonti e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2019) “Molti ci cascano per pigrizia, per superficialità, per ignoranza, per la tendenza a cercare nel web la conferma delle proprie opinioni”, spiegano alcuni. Ma le ‘’ non sono una prerogativa del web: “Il problema parte dai media tradizionali, i social però lo amplificano perché hanno un potere di diffusione fuori controllo”. Abbiamo domandato a una serie di giovani interlocutori, perlopiù molto attivi su internet e poco interessati a quotidiani e tg, i criteri con i quali si orientano nel mondo dell’informazione nell’era dell’iperconnessione. “Stare attenti, confrontare le notizie, uscire dalla bolla dei propri social, non limitarsi ai titoli ad effetto, selezionare autori e testate affidabili,nare la mente al dubbio, allo spirito critico”: sono queste alcune delle risposte più significative. E voi ...

