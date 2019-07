Italia-Grecia pallanuoto | Quarti Mondiali 2019 | data | programma | orari e tv

Migranti - in Italia crolla il numero dei rimpatri : espulsi meno il 25 - 3% - siamo dietro la Grecia : Sono stati 5.615 i rimpatri di irregolari che l'Italia ha effettuato nel 2018, di cui appena 435 volontari.. Gli Stati che ne hanno effettuato il maggior numero sono la Spagna (11.730), la Francia (10.820) e la Grecia (7.760)

Pallanuoto - Mondiali 2019 : le favorite. Serbia e Croazia si giocano lo scettro - Italia - Spagna - Grecia e Ungheria outsider : È di gran lunga l’appuntamento più importante di questo 2019: inizia, tra due giorni, il Mondiale di Pallanuoto al maschile. La rassegna iridata in quel di Gwangju ovviamente vedrà al via tutte le più forti Nazionali del globo, a caccia delle medaglie e a caccia del pass (riservato alle finaliste) per quanto riguarda le prossime Olimpiadi di Tokyo. Andiamo a scoprire le favorite per il titolo e per le medaglie. La sfida annunciata è a ...

Softball - Europei 2019 : Italia ancora corsara - con la Grecia è 11-0. Domani l’inizio della terza fase : L’Italia, con una prova di grande autorità, inserisce il proprio nome nell’elenco delle partecipanti alla terza fase degli Europei 2019. Le azzurre del manager Enrico Obletter, a Ostrava, in Repubblica Ceca, non lasciano scampo alla Grecia, superata con un chiaro 11-0 in una partita durata soltanto quattro inning. La squadra Italiana chiude da seconda il girone F, dietro all’Olanda, e si appresta dunque a vivere la terza fase: ...

Softball - Europei 2019 : l’Italia torna sul treno della vittoria - Francia battuta 7-0. Stasera la Grecia : Dopo lo stop di ieri imposto dall’Olanda, torna alla vittoria l’Italia nella seconda fase degli Europei di Softball. Le azzurre battono la Francia con il punteggio di 7-0, e questa sera, alle 20:15, torneranno in campo contro la Grecia per staccare il pass per la terza e decisiva fase, quella in cui si dovrà andare a caccia dell’ingresso nella finale di sabato. Si comincia subito con due buone notizie: una è la presenza di ...

Dalla Grecia al post human : le Gallerie d’Italia e Rivoli insieme : Due grandi musei in dialogo sull'asse, sempre più vivace, tra Milano e Torino. Alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo nel capoluogo lombardo è aperta la mostra "Dall'argilla all'algoritmo", che ospita, accanto a opere delle collezioni della banca, anche lavori provenienti dal Castello di Rivoli di Torino. Classico e contemporaneo, maestria pittorica e video si confrontano in un dialogo serrato, scandito dal ragionamento che fa da ...

Softball - Europei 2019 : Italia e Olanda iniziano con due vittorie. Gran Bretagna batte Grecia - brividi per la Repubblica Ceca : Sono partiti con la prima giornata gli Europei di Softball 2019 in Repubblica Ceca e Polonia. Si sono giocate 22 partite sui campi di Ostrava (1 e 2), Frydek-Mystek, Rybnik e Zory, con alterne vicende per le formazioni più quotate. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto. Ricordiamo che, nei risultati, tra parentesi appare il numero di inning giocati quando inferiori o superiori ai sette regolamentari. GIRONE A La miglior impressione la ...

Pallanuoto - 4 Nazioni Potsdam 2019 : Italia-Grecia 17-9. Il Settebello chiude a punteggio pieno : Il Settebello cala il tris, resta a punteggio pieno, e certifica la vittoria (ottenuta già ieri) nel 4 Nazioni di Potsdam, torneo amichevole di Pallanuoto: annichilita nell’ultimo incontro la Grecia, battuta per 17-9 grazie ad un primo quarto praticamente perfetto degli uomini di Sandro Campagna, chiuso sul 7-1. Vendicata così la sconfitta di misura patita mercoledì a Siracusa. Torna in porta Del Lungo tra gli azzurri, alternato con ...

Salvini negli Usa cementa l'asse con Trump e sfida l'Ue : «Italia non è la Grecia - tasse giù» : «L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea». Ed è «il più grande Paese europeo con cui...

Pallanuoto : il 19 giugno Italia-Grecia a Siracusa. Campagna : “Test importante per provare le nuove regole” : Appuntamento di preparazione importante per la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile. Gli azzurri, impegnati in un raduno in quel di Siracusa, proprio nella cittadina siciliana sfideranno la Grecia mercoledì 19 giugno, alle ore 19:30, in un’amichevole ufficiale. Match di lusso tra due delle superpotenze europee e mondiali: l’obiettivo è arrivare al meglio alla manifestazione iridata di Gwangju, in programma ad agosto. Le parole ...

Juncker : «L’Italia sbaglia direzione - rischia procedura per anni». E Conte : «Anche lui sbagliò con la Grecia» : Il presidente della Commissione Uea: «Dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo. L’Italia non è ancora una minaccia alla stabilità finanziaria, ma è un problema serio. La replica del premier italiano: «Convinti della nostra linea, non è recessiva»

Juncker : "L'Italia sta sbagliando direzione" |Conte : "Lui fece un errore con la Grecia" : Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, apre alla possibile procedura Ue sui conti pubblici dell'Italia. "Pensiamo che Roma si stia muovendo in una direzione sbagliata, quindi dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo, ma non minaccia la stabilità dell'Europa"

Juncker : «L'Italia sbaglia direzione» - Conte risponde : lui sbagliò con la Grecia. Tria : intesa per evitare procedura Ue : Botta e risposta sui conti pubblici italiani tra Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A Juncker che sottolinea che...

Qualificazioni Euro2020 - Grecia-Italia : che botta! Barella atterra un raccattapalle a bordo campo [VIDEO] : Barella, che colpo! Il calciatore della Nazionale italiana affonda un raccattapalle durante la sfida contro la Grecia Splendida vittoria ieri sera per l’Italia nella sfida valida per le Qualificazioni ad Euro2020 contro la Grecia. Durante il match non è di certo mancato lo spettacolo, grazie alle tre reti segnate dagli azzurri ma non solo. A diventare virale è stato infatti in particolar modo un episodio che ha visto protagonista ...

Italia travolgente ad Atene - 3-0 alla Grecia : Italia travolgente ad Atene, 3-0 alla Grecia. Bella, vincente e spietata. L'Italia del Mancio funziona anche in trasferta.