Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2019) Una richiesta d’per “ragioni di sicurezza” respinta dall’equipaggio della Stena Impero. È questo il motivo dell’intervento delle forze di sicurezzaiane che venerdì hanno sequestrato lanelle acque dello Stretto di Hormuz, secondo una registrazione delle comunicazioni radio pubblicata dalla Bbc. Nello scambio di messaggi si sentono gliiani che affermano di voler ispezionare la, mentre la fregata Royal Navy Montrose, di stanza nell’area, li intima di non interferire con la navigazione della Stena Impero, anche se in quel momento si trovava troppo distante dall’area per poter intervenire. Una versione diversa da quella fornita dalla Repubblica Islamica che sabato, per bocca del direttore generale dell’autorità portuale, Allah-Morad Afifipoor, ha accusato l’equipaggio delladi ...

fattoquotidiano : Iran, spunta audio tra Teheran e petroliera britannica. “Vogliamo fare ispezione, obbedite e sarete salvi”. Royal N… - Noovyis : (Iran, spunta audio tra Teheran e petroliera britannica. “Vogliamo fare ispezione, obbedite e sarete salvi”. Royal… - raffaellamucci1 : RT @fattoquotidiano: Iran, spunta audio tra Teheran e petroliera britannica. “Vogliamo fare ispezione, obbedite e sarete salvi”. Royal Navy… -