Ingerenze della Russia in Europa | Sassoli annuncia contromisure e ' grande attenzione'

(Di domenica 21 luglio 2019) Daviddallo scorso 3 luglio il nuovo presidente del Parlamento Europeo. Era al terzo mandato a Bruxelles dove, è stato eletto sotto la bandiera del Partito Democratico. È stato protagonista di un'intervista a La Stampa in cui, parlando dall'altonuova carica, ha avuto modo di soffermarsi su vari temi. Tra quelli principali meritano menzione il proposito di avviare la riformagovernance europea, ma forse a fare più rumore è il passaggio in cui preun'inchiesta sulle presunteesterne,specialmente. Un passaggio che fa rumore se proiettato su quelle che sono state le ultime vicende politiche in Italia in cui si è molto parlato di presunti rapporti tra lae il primo partito del bel Paese, ossia la Lega. Perl'deve difendere la sua indipendenza Il concetto dirappresenta uno strumento attraverso cui i paesi dell'Ue ...

