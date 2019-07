Incidente stradale a Montaletto | morto un centauro di 17 anni

Drammatico Incidente stradale sulla A4. Una bimba è in coma : Valentina Dardari Dopo essere stata intubata sul luogo dell’impatto, la bambina è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Bergamo. Altri due bambini sono rimasti feriti in modo non grave Un Drammatico incidente è avvenuto ieri sera sull’autostrada A4, la Milano-Torino. Coinvolte nell’impatto tre autovetture. Una bambina è stata intubata sul posto dai soccorritori e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di ...

Ha un Incidente stradale e il suo cuore smette di battere : salvato dal massaggio cardiaco : Ha avuto un incidente stradale mentre guidava una moto. Il suo cuore, dopo l’impatto, ha smesso di battere prima che arrivassero i soccorsi. Il personale del 118 giunto sul posto gli ha praticato il massaggio cardiaco e il cuore del ventenne è ripartito. Un intervento di soccorso nella zona di Laterina (Arezzo), non semplice ma riuscito alla perfezione. Quando sono arrivati i soccorsi del 118 il cuore del giovane era in arresto cardiaco, ...

Almeno 9 studenti sono morti e altri 16 sono rimasti feriti nelle Filippine dopo un Incidente stradale : Almeno 9 studenti sono morti e altri 16 sono rimasti feriti nella provincia di Cebu, Filippine, dopo che il pulmino su cui viaggiavano ha avuto un incidente. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’autista, che è tra i feriti, ha perso

Calabria : auto si ribalta in un Incidente stradale - una ragazza ferita : Una brutta notizia giunge in queste ore dalla regione Calabria ed esattamente dalla provincia di Catanzaro. Infatti quest'oggi si è registrato un incidente stradale a Lamezia Terme, ed esattamente in via dei Mille, zona densamente abitata. Il sinistro è avvenuto nelle prime ore di questo pomeriggio, pertanto ovviamente la dinamica esatta è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute in loco: le cause di quanto accaduto sono in corso di ...

Incidente stradale a Vittoria - scontro auto moto : un ferito : Un ferito. E’ il bilancio di un Incidente stradale avvenuto stamattina a Vittoria. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto.

Incidente mortale a Cava D'Aliga - 34enne arrestato per omicidio stradale : I carabinieri di Scicli sono intervenuti la notte scorsa intorno all’1 per un Incidente stradale mortale, nel quale ha perso la vita Aprile Martina

Lecce - Incidente stradale al rientro dal mare : grave una 38enne di Lequile : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio a Copertino, nel Leccese, precisamente lungo la strada che conduce alla marina di Sant'Isidoro, ricadente nel comune di Nardò. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, l'auto condotta da una 38enne originaria di Lequile, una Fiat Seicento, è entrata in collisione, in maniera frontale, con una Renault Modus, al cui interno si trovava una coppia di anziani del posto, ...

Jesolo - Incidente stradale : morti quattro ragazzi - sarebbero stati speronati : Erano tutti originari di Noventa, una cittadina in provincia di Venezia, i quattro ragazzi morti ieri notte, 14 luglio, a seguito di un bruttissimo incidente stradale avvenuto a Jesolo. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che i giovani, tutti di età compresa tra 22 e 23 anni, siano stati speronati da un'auto pirata. Il responsabile del presunto speronamento sarebbe stato già individuato dalla Polizia: si tratterebbe, almeno ...

Incidente Jesolo - fermato un 26enne romeno per omicidio stradale : "Vorrei morire io al loro posto" : Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Venezia, l'uomo avrebbe speronato la macchina causando la morte dei 4 e poi sarebbe scappato

Incidente Jesolo - c’è un fermo per omicidio stradale : 26enne ai domiciliari : Un 26enne è stato fermato con l’accusa di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso perché ritenuto responsabile dell’Incidente a Jesolo che nella notte ha provocato la morte di 4 giovani tra i 22 e i 23 anni. Il fermo è stato firmato dal pm di Venezia Giovanni Gasparini. Il fermato è un romeno residente in Italia dal 2012 e si trova ai domiciliari. Vive a Musile di Piave, la stessa località della provincia di Venezia in cui ...

Incidente a Jesolo - quattro morti. Ipotesi : auto speronata Un fermo : “Omicidio stradale” : quattro giovani annegati nell’auto a Ca’ Nani. A bordo una quinta ragazza miracolosamente illesa: «Ci sono venuti addosso». Un giovane del posto sotto interrogatorio. A distanza di poche ore, un infermiere ventottenne ha perso la vita schiantandosi contro un albero

Emily Hartridge - morta in un Incidente stradale la famosa conduttrice : FQ Magazine La ex moglie di Francesco Sarcina su Instagram: “Presto saprete la mia verità”. Poi attacca chi la insulta: “Vi denuncio” Emily Hartridge, presentatrice 35enne molto nota nel Regno Unito, è morta in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe avuto uno scontro con un camion mentre era a bordo di ...

Auto nel canale - morti quattro ragazzi : tragico Incidente stradale a Jesolo : Era l'una e mezza quando vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti lungo la strada regionale 43 in Via Adriatico...

Trapani : due fratellini morti in Incidente stradale - il padre in diretta Facebook mentre guidava : Due fratellini, di 9 e 13 anni, sono morti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte sull'autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, nel trapanese. Il 13enne è morto sul colpo, il più piccolo invece era stato trasportato nel reparto di neuro-rianimazione dell'ospedale Villa Sofia, ma non ce l’ha fatta. Alla guida dell’auto, che si sarebbe ribaltata per cause in via di accertamento, c’era il padre dei piccoli, ...