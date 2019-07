Incidente Jesolo | riceve minacce per foto sotto epigrafe | Non ho più vita

Incidente Jesolo - selfie sorridente davanti all'epigrafe di uno dei ragazzi morti. «Troppe minacce - lascio il paese» : Si era scattato un selfie proprio di fronte all'epigrafe di Giovanni Mattiuzzo, uno dei quattro ragazzi di 22 anni morto in un tragico Incidente a Jesolo, scatenando l'indignazione generale....

Incidente Jesolo - picchiato per foto beffarda sotto l'epigrafe di una vittima : Claudio Carollo Il 33enne, compaesano del ragazzo morto in un Incidente insieme ad altri tre amici, è stato picchiato per aver pubblicato una foto sorridente sotto l'epigrafe della vittima Si fa fotografare sorridente sotto l'epigrafe di una delle quattro vittime dell'Incidente di Jesolo e per questo viene picchiato e mandato in ospedale. Un padre di famiglia di 33 anni residente a Musile di Piave ha pubblicato un post su Facebook ...

Jesolo - folla ai funerali dei quattro ragazzi morti nell'Incidente DIRETTA : Questo giovedì 18 luglio è il giorno del silenzio e del dolore, della preghiera e delle lacrime per Musile di Piave e per tutti quelli che conoscevano e amavano i quattro ragazzi...

Jesolo - lo stadio pieno per l'ultimo saluto ai ragazzi morti nell'Incidente : Questo giovedì 18 luglio è il giorno del silenzio e del dolore, della preghiera e delle lacrime per Musile di Piave e per tutti quelli che conoscevano e amavano i quattro ragazzi scomparsi...

Incidente Jesolo - in 5mila allo stadio di Musile per i funerali dei 4 amici morti : Sono più di cinquemila le persone che questa mattina alle 10 si sono riunite presso i campi sportivi di Musile di Piave per dare l'ultimo saluto a Riccardo Laugeni, Leonardo Girardi, Eleonora Frasson e Giovanni Mattiuzzo, i quattro amici morti sabato scorso in un Incidente verificatosi a Jesolo mentre tornavano da una serata insieme. Presente ai funerali congiunti delle quattro vittime, celebrati dal vicario generale della diocesi di Treviso, ...

Colpa vostra! Incidente di Jesolo - insulti contro le 4 giovani vittime : Non si ferma neppure davanti alla tragedia di quattro ragazzi la lingua maleodorante e puzzolente dei social. Non basta il paese di Jesolo distrutto dal dolore. Non bastano le esistenze di 4 ventenni strappate all’amore di amici e famiglia per avere silenzio e rispetto. Un mondo, quello dei social, che punta il dito e insulta. Che giudica senza pensare o mettersi dall’altra parte. Accade così che le quattro vittime vengano ricoperti di parole ...

Non erano drogati! Incidente Jesolo - i 4 amici morti insultati sui social : A Jesolo e Musile di Piave non si fa ancora che parlare del tragico Incidente nel quale sabato scorso hanno perso la vita 4 amici, di età compresa tra i 22 e i 23 anni, mentre tornavano da una serata trascorsa insieme. A bordo della Ford Fiesta guidata da Riccardo Laugeni, hanno perso la vita insieme a lui anche Leonardo Girardi, Eleonora Frasson e Giovanni Mattiuzzo, mentre la sua fidanzata, Giorgia Diral, è l'unica sopravvissuta della strage. ...

Incidente Jesolo : 4 MORTI/ 26enne ai domiciliari : fondamentale denuncia di una donna : INCIDENTE a JESOLO, 4 MORTI: un 26enne è finito ai domiciliari grazie anche alla denuncia di una donna, che ha segnalato il numero di targa

Incidente Jesolo - la supertestimone : “È successo tutto in 6 minuti - la Golf grigia era impazzita” : La supertestimone dell'Incidente di Jesolo, verificatosi sabato scorso e nel quale hanno perso la vita i 4 amici Leonardo Girardi, Eleonora Frasson, Riccardo Laugeni e Giovanni Mattiuzzo, ha raccontato gli attimi che hanno preceduto quella tragedia: "È stato un inferno. Segnalavo questa Golf che guidava come un folle davanti alla macchina guidata dal mio ragazzo. Sono viva per 6 minuti".Continua a leggere

Incidente Jesolo - il papà di Giorgia : "È come se avessi perso 4 figli" : Marco Della Corte Il padre di Giorgia, sopravvissuta al terribile Incidente automobilistico avvenuto a Jesolo, ha dichiarato: "Sono giorni difficili, ma voglio ringraziare chi ha salvato mia figlia" Giorgia è l'unica sopravvissuta al terribile Incidente avvenuto a Jesolo lo scorso 14 luglio. Un drammatico episodio che ha visto altri quattro ragazzi perdere la vita, dopo che l'auto in cui si trovavano si è ribaltata finendo in un ...

Incidente Jesolo : Zaia ai funerali dei quattro ragazzi : Venezia, 15 lug. (AdnKronos) – Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia parteciperà alle esequie dei quattro giovani che hanno perso la vita in un Incidente stradale sabato notte a Jesolo. I funerali dovrebbero svolgersi a Musile giovedì mattina.L'articolo Incidente Jesolo: Zaia ai funerali dei quattro ragazzi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Il papà di Giorgia - unica sopravvissuta all’Incidente di Jesolo : “Come se avessi perso 4 figli” : Paolo Diral, papà di Giorgia, unica sopravvissuta all'incidente di Jesolo dello scorso sabato sera, in cui hanno perso la vita 4 amici di età compresa tra i 22 e i 23 anni, ha parlato alla stampa: "Perdonare? Voglio solo che la giustizia faccia il suo corso. Sono fortunato ma è come se avessi perso 4 figli". La ragazza è sotto choc: nella tragedia sono morti la migliore amica, Eleonora, e il fidanzato, Riccardo.Continua a leggere