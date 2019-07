Incendio nel pacco batterie del Frecciarossa, fumo in galleria: evacuata la stazione di Bologna

Giappone : almeno 24 morti per l’Incendio a Kyoto - nello studio dei manga : almeno 24 le persone hanno perso la vita in Giappone in un un incendio doloso in uno studio di animazione a Kyoto: lo ha riferito una fonte della polizia all’agenzia locale Kyodo. Il rogo è divampato quando una persona, un uomo non identificato di 41 anni, ha lanciato liquido incendiario nei locali della Kyoto Animation, che produce popolarissimi cartoni animati manga. Non sono note né chiare le ragioni del gesto. Al momento del rogo, ...

Milano : nella notte Incendio in centro commerciale via Palmanova : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – La scorsa notte, intorno all’una, un incendio si è sviluppato nell’edificio del centro commerciale Coop di via Palmanova, a Milano, senza provocare feriti. Il centro commerciale ospita anche uno degli ambulatori del centro Medico Santagostino, che “non ha subito alcun danno”, spiega il gruppo.Una volta domate le fiamme, dopo un primo sopralluogo con i Vigili del Fuoco è stato ...

Amazon - Incendio nel centro di Torrazza Piemonte : evacuati dipendenti - nessun ferito : Allarme incendio lunedì mattina all'interno del nuovo centro Amazon di Torrazza Piemonte (Torino). Subito è scattata la procedura d'emergenza: 400 dipendenti sono stati precauzionalmente evacuati dallo stabilimento. Le fiamme sono state domate nel giro di pochi minuti e nessuno è rimasto ferito.Continua a leggere

Sardegna - Incendio nella zona di Tortolì : evacuate case e due campeggi : Momenti di paura tra i turisti sul litorale di Orrì. In tutta l'isola nel corso della giornata più di 40 roghi

Gallipoli - Incendio nel parco naturale di Punta Pizzo : trovato il corpo di un uomo carbonizzato : Un incendio è divampato nel parco naturale di Punta Pizzo, a Gallipoli: il corpo di un uomo è stato ritrovato dopo lo spegnimento delle fiamme completamente carbonizzato. Non è chiaro, però, se la sua morte sia legata al rogo o se sia stata antecedente allo scoppio delle fiamme. Un hotel della zona è stato evacuato.Continua a leggere

Gallipoli - scoppia vasto Incendio nel parco di Punta Pizzo : trovato corpo carbonizzato. I canadair in azione : Un corpo completamente carbonizzato è stato trovato durante le operazioni di bonifica dell’incendio divampato all’interno del parco di Punta Pizzo, a Gallipoli. Al momento non è chiaro se si tratti di un uomo o di una donna e se la morte sia stata causata proprio dall’incendio o se fosse antecedente. Sul posto i carabinieri e gli agenti del locale commissariato di polizia. Palermo, incendio a Bellolampo: case minacciate ...

Tremendo Incendio in allevamento di polli nel padovano : bruciano oltre 200 mila animali : Un feroce incendio è divampato intorno alle 14 di oggi in un'azienda zootecnica del padovano, a Borgo Veneto, in località Santa Margherita d'Adige. A bruciare un allevamento di polli che può...

C’è stato un grosso Incendio sull’isola di Maui - nelle Hawaii : I residenti e i turisti di una delle isole dell’arcipelago delle Hawaii, l’isola di Maui, hanno dovuto lasciare le loro case per diverse ore a causa di un grande incendio iniziato giovedì. Fonti locali riportate dal Guardian parlano di migliaia di

Roma - Incendio in deposito di pneumatici nella zona della Magliana : nube tossica tra le case [FOTO] : incendio nel quartiere Magliana a Roma dove sono andati a fuoco quattro capannoni industriali in via del Cappellaccio 132. Dalle 16:00, circa, cinque squadre del vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. Una densa nube nera di fumo e’ visibile in tutto il quadrante della citta’. A causa del rogo diverse strade limitrofe sono state chiuse e il traffico e’ stato deviato per permettere le operazioni del caso. ...

Tromba d'aria a Taranto : Incendio nello stabilimento ex Ilva : Durante il tornado una gru del colosso siderurgico è stata sbalzata in mare e ha perso la vita un operaio Emanuela Carucci Una situazione apocalittica a Taranto, la città pugliese colpita da una violenta Tromba d'aria. In particolare nello stabilimento ex Ilva dove una gru, a causa delle forti raffiche di vento, è stata sbalzata in acqua e un operaio che si trovava all'interno della cabina è morto. Il suo corpo è stato trovato ...