In coppia sì | ma figli non indispensabili | il futuro liquido dei Millennials

Vita di coppia obiettivo per l’80% dei giovani - i figli essenziali solo per 30% : La Vita di coppia è ancora tra i desideri dei giovani. Riuscire a costruire una relazione duratura è “un obiettivo importante” per quasi 8 su 10, ma solo 3 su 10 considerano i figli indispensabili per avere “una Vita appagante”. Lo rivela la ricerca ‘Soprattutto Io. Coppie millennials tra stereotipi, nuovi valori e libertà’, realizzata da Eurispes che ha indagato quanto gli stereotipi del passato siano tuttora ...

Palermo : minacciano di divulgare video intimi ex fidanzatina del figlio - coppia arrestata : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - Ricattavano la ex fidanzatina del figlio, ancora minorenne, di divulgare i video e le foto intime mandate dalla ragazzina al fidanzato, ma sono stati arrestati. In carcere è finita una coppia di coniugi di Villagrazia di Carini (Palermo). L'ordinanza è stata eseguita a

coppia fa causa a clinica - nati gemelli figli di altri : Una Coppia di New York ha deciso di fare causa ad una clinica specializzata nella fecondazione assistita, il Cha Fertility Center di Los Angeles, sostenendo che il trattamento a cui si sono sottoposti gli aspiranti genitori, dopo vari tentativi, ha portato alla nascita di due gemelli che non sono figli biologici della Coppia, e neanche imparentati tra di loro. La Coppia – riporta ‘The Guardian’ – infatti ha scoperto che i ...

“Io accusato di omofobia per togliermi il figlio e darlo a una coppia gay” : Costanza Tosi "Mi dissero che io ero omofobo. E che dovevo cominciare ad abituarmi alle relazioni di genere" Da un lato bambini traumatizzati, plagiati dagli psicologi e strappati dall'affetto dei loro cari. Dall'altro i loro genitori che non si danno pace. Tutte vittime di una rete di donne e uomini disposti a tutto, come si legge nelle carte dell'inchiesta "Angeli e demoni". Ma non solo. Incontriamo un uomo - che ci chiede di ...

David Beckham bacia sulle labbra la figlia Harper e scoppia la polemica : Allo stadio a Parigi per tifare per la nazionale femminile inglese impegnata nei Mondiali di calcio, l'ex calciatore si è lasciato andare a tante coccole e anche baci sulle labbra con la figlia di sette anni, scatenando sui media e sui social un'aspra polemica a cui lui per ora ha risposto trollando gli hater.\\ David Beckham ha sollevato un vespaio di polemiche in tutto il mondo dopo essere stato sorpreso a baciare sulle labbra la ...

Sonia Lorenzini - Federico Piccinato : matrimonio e figli nel futuro della coppia? : Prosegue, a gonfie vele, la relazione tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato. L'ex tronista di 'Uomini e Donne', in una lunga intervista al settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, ha confessato i sogni di coppia che, nei prossimi anni, potrebbero concretizzarsi. Tra questi, il matrimonio: Chiaramente un giorno vorrei sposarmi, però, per il momento pensiamo a viverci del presente. Noi donne siamo sempre più propense quando si parla ...

Non stuprarono la figlia. coppia di genitori assolta dopo l'odissea di 14 anni : Stefano Vladovich La badante della vicina aveva denunciato per molestie la mamma e il suo compagno Roma - Accusati di violenze sulla figlia: assolti. A denunciare la Coppia una badante romena. Una vicina con la quale la donna ha avuto un diverbio. Quanto basta per evitarle l'espulsione anche se in udienza non si è mai presentata. Per anni la mamma e l'uomo che è il compagno e ha cresciuto la piccola sono stati costretti a starle ...

La bimba senza identità : niente documenti. Figlia di coppia gay - non si può scrivere padremadre : Carta d'identità "rifiutata" ad una bambina di 6 anni. Succede all'anagrafe della municipalità di Favaro Veneto dove la pratica è sospesa in attesa delle direttive ministeriali. Il problema è sorto col Decreto Salvini col quale non si parla più di "genitore" ma solo di "madre" e "padre". La piccola ha una madre biologica che è legata ad un'altra donna.

Venezia : niente carta d'identità alla figlia di una coppia gay : E' empasse all'anagrafe della municipalità di Favaro Veneto: pratica sospesa in attesa delle direttive ministeriali

L'anagrafe non sa cosa scrivere su "padre" e "madre" : negata carta d'identità alla figlia di coppia gay : A Venezia c’è una bambina senza identità. È più di un mese che gli impiegati dell’ufficio anagrafe del comune di Favaro Veneto non sanno come compilare il documento - la carta d’intentità - con i dati anagrafici di Anna (nome di fantasia), sei anni, figlia di due donne.La “colpa” è del decreto ministeriale voluto da Matteo Salvini che, da aprile 2019, ha sostituito la ...

La coppia che ha perso 3 figli nel volo MH17 ha pensato al suicidio - ma hanno superato i tempi bui - ma ora : I genitori di tre ragazzi rimasti uccisi nel volo MH17 hanno pensato al suicidio appena venuti a conoscenza dell’accaduto. Anthony Maslin e Marite Norris hanno perso i loro tre bambini - Mo, Evie e Otis - più il padre di Marite - Nick - , nel corso del volo che li doveva riportare a Porth. Il volo Malaysia Airlines 17 è stato abbattuto, il 17 luglio del 2014, da un missile terra-aria mentre sorvolava l’Ucraina. ...

coppia egiziana picchia la figlia disabile di 3 anni : «La odio - avveleniamo la scimmia» : «odio mia figlia, metto il veleno nel suo mangiare. La scimmia è un grosso problema». È una delle intercettazioni registrate dalla polizia locale tra i genitori della...

Milano - coppia di egiziani prova a uccidere la figlia disabile : "Odio quella scimmia" - botte e veleno : Una storia di puro orrore, quella che arriva da Milano. Una coppia di 29enni egiziani è stata arrestata lo scorso venerdì, poco dopo aver preso un bus dalla stazione Centrale per raggiungere l'aeroporto di Malpensa, dove avrebbero preso un volo di sola andata per l'Egitto. I due, infatti, hanno malt

Roma - importuna la figlia 15enne - interviene il padre e scoppia la rissa : 7 arresti : Una maxi-rissa è scoppiata ieri pomeriggio presso la fermata dei bus del Lido a Ostia, in provincia di Roma, dove un uomo di 38 anni, già conosciuto alle Forze dell'Ordine e padre di una ragazza di 15 anni, insieme al fidanzato della stessa ha intrapreso una spedizione punitiva nei confronti di almeno cinque persone, tutte di nazionalità straniera, che avevano 19 e 21 anni. Secondo quanto riportato anche dalla stampa locale, tale comitiva di ...