Ilaria Occhini morta a 85 anni | l' attrice vinse il David di Donatello nel 2008

È morta l'attrice Ilaria Occhini : La compagna dello scrittore Raffaele La Capria aveva 85 anni : Sposata da mezzo secolo con lo scrittore Raffaele La Capria , ha vinto il David di Donatello per "Mine vaganti" di Ozpetek. Ilaria Occhini è morta nel pomeriggio di ieri. L’attrice italiana aveva 85 anni , ed era malata da tempo. Come ricorda La Nazione, era figlia di Barna Occhini , nonché nipote del conte Pier Ludovico, storico dell’arte, ma anche sindaco e podestà di Arezzo, e infine, Senatore del Regno fra la prima e la seconda guerra mondiale. ...

Addio all'attrice Ilaria Occhini : 7.56 Grande attrice di teatro, debuttò a 19 anni nel film Terza Liceo con lo pseudonimo di Isabella Redi,per poi diplomarsi all'Accademia Nazionale d'arte drammatica di Roma. Ilaria Occhini in televisione, diretta da Anton Giulio Majano, si è affermata giovanissima negli sceneggiati che hanno fatto la storia della Rai. Lavorò in numerosi film. Ricevette il David di Donatello per Mine vaganti di Ozpetek. Da mezzo secolo,compagna dello ...