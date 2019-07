Il trailer di Star Trek | Picard con l' arrivo dei personaggi di Next Generation Novità

Star Trek Picard - primo trailer per la serie con Patrick Stewart : Dopo tante piccole anticipazioni, finalmente il titolo: la nuova serie con sir Patrick Stewart si intitola Star Trek: Picard. Cominciamo dal nome quindi e poi dall’attore feticcio che con il ruolo di Jean Luc Picard ha preso parte alla rinascita negli anni Novanta del franchising nato con le idee di Gene Roddenberry ormai stanco grazie alla serie Star Trek Next Generation. Dagli Usa dopo gli upfront della CBS che sta rilanciando alla ...

Dragon Star Vanir : Recensione - Gameplay trailer e Screenshot : Compile Heart e Idea Factory portano su PS4 un nuovo JRPG, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Dragon Star Vanir, disponibile da pochi giorni. Dragon Star Vanir Recensione La prima cosa che è facilmente deducibile fin dai primi minuti di gioco, è che Dragon Star Vanir come molti altri titoli prodotti da Compile Heart, ha un’impronta visual novellistica, dove la narrazione è l’elemento ...

E3 2019 : Star Wars Jedi : Fallen Order torna a mostrarsi in un nuovo trailer alla conferenza di Microsoft : Continua l'E3 2019 di Microsoft con la presentazione di un nuovo trailer dedicato a Star Wars Jedi: Fallen Order.Nella descrizione del video presente sul canale ufficiale di EA Star Wars leggiamo: "i Jedi sono caduti. Ma tu ti rialzerai. In Star Wars Jedi: Fallen Order affinerai i poteri della Forza, padroneggerai il combattimento con la spada laser e imparerai a lottare come un Jedi".Che ne dite? Siete in attesa di Star Wars Jedi: Fallen ...

DRAGON STAR VARNIR : Nuovo trailer e Screenshot : Zephy, un giovane cavaliere il cui scopo era distruggere tutte le streghe, si ritrova a fare amicizia con loro dopo un evento che gli ha cambiato la vita. Insieme cercano un modo per salvare le streghe dal loro destino maledetto, svelando i misteri del loro mondo, Varneria, lungo il loro cammino. Sono disponibili nuovi Screenshot dei dialoghi per DRAGON STAR VARNIR e un aggiornamento sui profili dei personaggi sul sito ufficiale. Zephy e le ...

Void Bastards : Recensione - Gameplay trailer e Screenshoot : Annunciato durante l’E3 2018, Void Bastards è finalmente disponibile su Xbox One tramite il Game Pass, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Void Bastards Recensione Void Bastards fu presentato lo scorso anno come un FPS in cell shading fuori dal comune, ma dopo la nostra prova ci siamo resi conto di trovarci di fronte tutt’altro che un semplice sparatutto, un gioco che abbraccia o forse ...

STAR TREK : PICARD - Ecco il primo teaser trailer e dettagli sulle uniformi! : A 25 anni dalla messa in onda di "All Good Things", finale di serie di STAR TREK: The Next Generation, CBS lancia la bomba e rilascia in rete il primissimo teaser trailer di STAR TREK: PICARD, che ci fa' capire non tanto, ma quanto basta per avere una certa idea di cosa aspettarci nella nuova serie. Avvertimento per i veri fan: è da pelle d'oca!STAR TREK: PICARD - Tutto quello che c'è da sapere sul ritorno di Jean-Luc PICARD!25 years ago today, ...

