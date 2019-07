Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo: “Julian Assange sarà estradato negli Stati Uniti”

L’ex segretario britannico per Brexit Dominic Raab è stato eliminato dalle primarie per scegliere il nuovo leader dei Conservatori : L’ex segretario britannico per Brexit Dominic Raab è stato eliminato dalle primarie per scegliere il nuovo leader dei Conservatori, molto seguite dai giornali di tutto il mondo perché secondo le leggi britanniche il vincitore diventerà automaticamente il nuovo primo ministro

Abilitati in Romania : l’Avvocato Munteanu incontra il consigliere del segretario di stato : La questione dell’abitazione in Romania e della risposta del Miur è oggetto di un aggiornamento che proviene direttamente dall’avvocato Mihaela Munteanu. Pubblichiamo di seguito quanto inoltrato alla nostra redazione dal legale in questione. Il comunicato Continua l’instancabile opera dell’Avvocato Munteanu in difesa dei propri assistiti e di tutti quei docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento in Romania. Lo ...