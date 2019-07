Il nuovo-vecchio ruolo di Florenzi e il rebus terzino destro

nuovo stadio o ristrutturazione di quello vecchio? Il dibattito sulle Luci a San Siro : Luci a San Siro non ne accenderanno più. O forse sì, ma solo un po’ più in là. Lo stadio dei milanesi, quello che è in piedi dal 1925, saprà il suo destino nei prossimi mesi. Forse rimarrà attivo fino al 2026. Poi, in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, sarà ristrutturato oppure, molto più probabile, demolito per fare spazio al Nuovo stadio. 1,2 MILIARDI DI INVESTIMENTI Nei giorni scorsi le società di Inter e Milan hanno ...

Crosetti : “Sul nuovo impianto multifunzionale di Milano - se ti schieri - o sei vecchio o sei cinico” : Lungo commento sullo stadio di Milano di Maurizio Crosetti su Repubblica che coglie il centro del dibattito sugli impianti in Italia dove manca una regolamentazione generale e unica. Però in Italia ognuno si fa, o non si fa, lo stadio che vuole. Manca un’idea condivisa. I privati e i club investono, propongono e aspettano. San Siro si butterà giù in pochi colpi e non mancano le diverse fazioni di conservatori e innovatori che si danno ...

Viva il nuovo San Siro (derby spericolato). Ma salvare anche il vecchio si può : Milano. Giocare due derby nella stessa città nello stesso giorno è un’impresa sportiva che solo a degli spericolati può venire in mente. Se poi i top player sono la politica, le istituzioni internazionali e gli investimenti privati, il tasso di spericolatezza triplica. Ma Milano è Italia, ama il ris

Milan e Inter : "San Siro distrutto. nuovo stadio accanto al vecchio". Ma Beppe Sala non ci sta : "È nostro" : Milan e Inter costruiranno un Nuovo stadio. A dare la notizia il presidente rossonero Paolo Scaroni e l'ad nerazzurro Alessandro Antonello, entrambi a Losanna nella delegazione della candidatura di Milano-Cortina per i Giochi invernali 2026. "Facciamo un Nuovo San Siro accanto al vecchio, nella stes

