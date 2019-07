Il male della sinistra italiana è da sempre la sua scarsa cultura riformista

Massimo Ciancimino sta male : scarcerato il teste chiave della "trattativa Stato mafia" : Ciancimino, colpito mesi fa da un ictus cerebrale, si trova in un appartamento lontano dalla Sicilia. "Le sue condizioni...

Tour de France 2019 - quattordicesima tappa Tarbes-Tourmalet Barèges : i possibili scenari tattici. Il Tourmalet può far male - così come la brevità della frazione : La quattordicesima tappa del Tour de France 2019 sarà una delle frazioni decisive nella lotta per la maglia gialla, visto che i corridori affronteranno 117,5 km con partenza da Tarbes e arrivo in salita sul mitico Tourmalet. Una frazione quindi breve ma molto intensa, con l’ascesa finale che potrà davvero far male, visto che si tratta di una delle salite più dure di questa edizione e solo i più forti riusciranno a superare indenni questa ...

Tour de France 2019 - orari di partenza e arrivo della quattordicesima tappa Tarbes-Tourmalet Barèges : i paesi che verranno attraversati : Continuerà oggi, venerdì 19 luglio, l’edizione 2019 del Tour de France, con la quattordicesima tappa: saranno 117.5 i km che porteranno il gruppo da Tarbes a Tourmalet Barèges. partenza fittizia alle ore 13.30, partenza reale alle 13.45, mentre l’arrivo è previsto tra le ore 16.50 e le ore 17.13. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi: tappa 14 cronotabella Tarbes-Tourmalet Barèges km ...

La stoffa della camicia - formale e informale : La stoffa della camicia, formale e informale L’armatura (il modo in cui sono intrecciati i fili) assieme al colore, al taglio, la grammatura del cotone e le fantasie ti dice quali camicie sono formali, quali informali e quali sportive. La differenza, oltre che estetica, è anche pratica: più un’armatura è pesante e meno traspira. Devi imparare a riconoscerle con gli occhi e col tatto. Sembra complicatissimo, in realtà è facile. Salto quelle ...

Tour de France 2019 : tutte le salite della seconda settimana. Incombono i Pirenei - spicca il temibile Tourmalet : E’ terminata la prima settimana del Tour de France che ha regalato tantissime emozioni e sta per aprirsene un’altra dalle grandi aspettative. I corridori si troveranno ad affrontare salite pirenaiche storiche come il Col du Peyresourde e il Col du Tourmalet. La dodicesima tappa della Grande Boucle (18 luglio) porterà il gruppo nel cuore dei Pirenei. I corridori dovranno affrontare la scalata al Col du Peyresourde 13,2 km con una ...

Torino - Appendino in Consiglio comunale : “male minore è la fine della legislatura? Bene - così sarà” : “C’è ancora molto da fare. E io non vado avanti col freno a mano tirato. Se il male minore dev’essere la fine della legislatura, allora così sarà”. A dirlo, in Consiglio comunale a Torino, Chiara Appendino, subito dopo aver comunicato la revoca delle deleghe al vicesindaco Guido Montanari, accusato di aver contribuito allo spostamento del Salone dell’auto dal capoluogo piemontese a Milano. ...

Piatek sfida la maledizione della maglia numero 9 : Lo ha pubblicamente annunciato via Instagram. In attesa dei gol veri, per Krzysztof Piatek la prima gioia è arrivata dal...numero di maglia. L'attaccante polacco, infatti, si è finalmente impossessato della mitica «numero 9», la maglia che da sempre indica il bomber, il centravanti, colui che in una squadra ha il compito più importante: segnare i gol. L'avrebbe tanto voluta indossare già dallo scorso ...

La fine è vicina! Il catastrofismo della borghesia è il male dei nostri tempi : C’è molta rabbia in giro – e non è una cosa piacevole”, scrive Mark Palmer sullo Spectator: “Ma almeno vuol dire che le persone sono coinvolte oltre a essere arrabbiate. Quello che mi preoccupa e irrita di più è la negatività, la rassegnazione che è penetrata nella nostre vite. Tutto è distrutto! Tu

Tour de Force - la maledizione della maglia gialla : da Coppi a Pantani - lo vinci e muori giovane : Se racconti il Tour de France come puoi non dire «grandeur»? È un dato indiscutibile, perfettamente aderente alla Francia tout court. Dal 1903 a quest' anno siamo all' edizione 106. Il Tour è l' evento sportivo, annuale, più importate del mondo: le olimpiadi e i mondiali di calcio si celebrano ogni

Attaccato da un enorme orso bruno ecco come riesce a sopravvivere : “Solo dopo ho capito che si trattava della lingua dell’animale” : Pochi giorni fa, la vicenda di Alexander, l’uomo ritrovato vivo nella tana di un orso bruno nella zona di Tuva, in Siberia, aveva fatto il giro del mondo. L’animale lo aveva Attaccato, ferendolo brutalmente e poi lo aveva lasciato lì, senza tornare più. Ora il Sun racconta un’altra storia, accaduta sempre nella stessa regione. Nikolay Irgit, 35 anni, è sopravvissuto infatti all’aggressione di un orso bruno di circa 600 kg di ...

La grigliata fa male?/ Tutti i trucchi per evitare i danni della bruciatura : La grigliata di carne fa male? Gli esperti dicono di sì, ma danno anche dei consigli per prevenire la formazione di sostanze cancerogene.

Trame Il segreto : Matias si scaglia contro Antolina che parla male della Laguna : Nuovi intrighi con la soap opera spagnola 'Il segreto' che, dal 2013, viene trasmessa in Italia tutti i giorni della settimana attirando l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni delle puntate che vanno dall'1 al 5 luglio rivelano che Elsa sarà protagonista di un confronto con il dottore che farà delle pesanti accuse verso di lei provocando la rabbia della Laguna. Continuerà il mistero intorno alla sparizione dell'Uriarte nel ...